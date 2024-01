Perché Dumfries ha saltato l’allenamento di oggi

Simone Inzaghi privo dell’olandese nella seduta tattica tenutasi in mattinata ad Appiano. Il motivo dell’assenza dell’ex Psv

L’Inter, atterrata all’aeroporto di Milano Linate nella mattinata di ieri, è tornata a lavorare quest’oggi sul manto erboso di Appiano Gentile. I nerazzurri hanno, infatti, svolto soltanto nelle scorse ore il loro primo allenamento dopo la Supercoppa, competizione che la formazione di Simone Inzaghi è stata in grado di far propria per il terzo anno consecutivo.

Il tecnico piacentino ha potuto contare sulla presenza dell’intera squadra, eccezion fatta per: Cuadrado (costretto a restare ai box sino a metà marzo a causa dell’infiammazione al tendine d’Achille che ha colpito il colombiano, reo di essersi sottoposto a intervento chirurgico nel finale dello scorso dicembre), Bastoni – ancora a parte per un affaticamento all’adduttore che non gli ha neppure consentito di scendere in campo contro il Napoli (calciatore che potrà ugualmente essere convocato per l’impegno di domenica sera con la Fiorentina) – e Dumfries, assente per un motivo ben preciso.

Dumfries assente all’allenamento mattutino dell’Inter per ragioni familiari

Denzel Dumfries – calciatore che era partito fortissimo nella prima parte di stagione con l’Inter – è finito per totalizzare appena 72′ negli ultimi cinque appuntamenti a cui ha preso parte la formazione di Inzaghi, complice l’infortunio che ha tenuto l’olandese ai box per circa tre settimane e l’ottimo rendimento, come spesso accade, avuto da Matteo Darmian.

Di mezzo, va detto, anche un rinnovo di contratto con l’Inter letteralmente in stand-by, un presunto rinnovo che salvo clamorosi colpi di scena non andrà in porto e che finirà per spingere l’ex Psv all’addio da Milano a giugno. Ad ogni modo, comprensibile la decisione dei nerazzurri, che hanno deciso di trattenere l’intero gruppo sino al termine della stagione (eccezion fatta per Agoume e Sensi, con quest’ultimo sempre più vicino all’approdo al Leicester) per provare a portare a termine la missione scudetto.

Tradotto: Dumfries resterà al fianco di Simone Inzaghi sino alla prossima estate. Lo stesso Dumfries che nella giornata di oggi non ha preso parte all’allenamento dell’Inter, con l’olandese che ha semplicemente domandato un permesso lavorativo per ragioni familiari, permesso poi ottenuto dell’intera società che ha deciso di non opporsi alla richiesta del classe ’96, atteso ad Appiano già nelle prossime ore per preparare assieme al resto dei propri compagni di squadra l’ostica trasferta che vedrà di scena i nerazzurri domenica sera al ‘Franchi’ alle ore 20:45 contro la Fiorentina.