Dall’Inter alla Roma, trattativa lampo e firma a sorpresa

Cambia lo scenario per l’esterno offensivo Gnonto accostato all’Inter e alla Roma in passato dopo la retrocessione del Leeds, ora sarebbe pronto il rinnovo di contratto coi ‘Whites’

Era ancora il pieno della scorsa estate quando una serie di nomi iniziarono a circolare con insistenza in orbita Inter non soltanto per limare la situazione difensiva dopo l’addio di Milan Skriniar a parametro zero verso il PSG ma anche in attacco dopo il duplice addio di Romelu Lukaku di rientro al Chelsea ed Edin Dzeko in direzione Fenerbahce.

Proprio in attacco la formazione nerazzurra ha poi optato per il rientro di Alexis Sanchez dopo un solo anno tra le file dell’Olympique Marsiglia in Ligue 1 e dell’ex centravanti nerazzurro Marko Arnautovic, divenuto giocatore molto apprezzato al Bologna.

Fra questi era spuntato anche il nome del giovane esterno offensivo Wilfried Gnonto, accostato oltre tutto anche alla Roma di José Mourinho non appena il Leeds non è riuscito a centrare l’obiettivo salvezza in Premier League. La cessione del centravanti italiano sembrava infatti molto vicina dall’essere concretizzata onde evitare di disputare una stagione nel campionato cadetto di Championship, il cui livello è comunque ampiamente riconosciuto in giro per l’Europa quasi fosse un campionato maggiore.

Nessuna chance per il rientro di Gnonto, pronto il rinnovo di contratto col Leeds

Il calciatore aveva inizialmente fatto storcere il naso a dirigenza e staff tecnico, tanto da esser stato momentaneamente messo fuori squadra. Soltanto successivamente, con la moria di offerte ed un prezzo fin troppo alto per le italiane intorno ai 20 milioni, il nome di Gnonto è lentamente rientrato negli schemi del tecnico Farke che lo ha adoperato con crescente costanza anche in campionato.

Ad oggi il calciatore è a pieno titolo uno degli elementi di punta del Leeds e per questo motivo la dirigenza, tornata sui propri passi, intende blindarlo definitivamente con un rinnovo di contratto ormai prossimo alla concretizzazione. Stando agli ultimi aggiornamenti infatti Gnonto è destinato a restare legato ancora alla casacca inglese ben oltre il giugno 2027. Al momento le chance di un ritorno in Italia sembrano dunque piuttosto scarne.