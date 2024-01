Doppio colpo Inter in Serie A: c’è il sostituto di Dumfries

Si pensa già al sostituto di Dumfries: potrebbe arrivare dalla Serie A ed essere associato a un altro colpo potenzialmente in saldo

L’olandese è di nuovo un sacrificabile sul mercato. Colpa del rinnovo non ancora firmato (il suo contratto scade a giugno 2025) e della latitanza in campo nell’ultimo mese e mezzo. Che cosa è successo al caro Denzel Dumfries? Da dicembre in poi l’ex PSV ha giocato una partita sola, quella contro il Verona, e uno spezzone contro il Genoa. Poi è stato fermo ai box o seduto in panchina. Pareva recuperato fisicamente, eppure nelle ultime tre uscite (contro il Monza, e in Arabia contro la Lazio e il Napoli) non ha giocato nemmeno un 1′.

Ancora non si sa se sarà disponibile o meno per Fiorentina-Inter di domenica. Due giorni fa il ragazzo ha chiesto un permesso per motivi personali e non si è allenato. In Arabia aveva svolto in un paio di occasioni del lavoro differenziato. Quindi è probabile che lo staff nerazzurro lo consideri ancora non in condizione.

La questione del rinnovo lo ha immalinconito. Dopo un avvio di campionato molto positivo e un paio di dichiarazioni d’amore all’Inter mentre era in ritiro con l’Olanda, il laterale destro è tornato a mostrare limiti atletici e tecnici in campo e poi ad allenarsi con scarsa voglia. Era successo già l’inverno scorso e due anni fa.

Forse l’apertura del mercato di riparazione gli ha fatto venire anche stavolta voglia di trasferirsi altrove (magari in Premier). Di proposte, però, non ne sono arrivate. E l’Inter deve tenerselo, almeno per ora, anche perché manca Cuadrado. Poi a giugno si vedrà…

Il sostituto di Dumfries: le manovre in Serie A della dirigenza dell’Inter

Intanto Denzel mette il muso. Partecipa fino a un certo punto ai festeggiamenti per la Supercoppa e prova a starsene in disparte. Dietro questi strani comportamenti potrebbero esserci dei motivi personali che non conosciamo. Ecco perché è inutile parlarne. Per l’Inter l’olandese è un giocatore importante ma non imprescindibile. Darmian lo sta sostituendo senza troppi problemi, e adesso è arrivato anche Buchanan.

Secondo alcune fonti, comunque, Marotta e Ausilio avrebbero già individuato il sostituto ideale per Dumfries: un laterale che conosce già bene la Serie A. A parte i piccoli problemi fisici avuti verso la fine del 2023, Dumfries sembra rallentato da altre ragioni per ora nebulose.

L’Inter ha interesse a recuperarlo per riavere una pedina utile sulla destra mentre Buchanan completerà il suo apprendistato. Ma contro la Fiorentina verrà riproposto Darmian a destra, anche se l’ex Parma e United ha mostrato evidenti segni di stanchezza nella finale di Supercoppa.

Per la stagione prossima, l’Inter spera comunque di vendere Dumfries per una ventina di milioni, o qualcosa in più, per prendere un altro esterno gradito ad Ausilio. Si tratterebbe di Holm dell’Atalanta.

Via l’olandese, arriva lo svedese

Dato che il rinnovo di Dumfries è ancora lontano e che lo stop al Decreto Crescita ha reso ancora più complicato che si trovi un’intesa, è assai probabile che l’olandese sarà venduto quest’estate. Magari dopo l’Europeo, nella speranza che il laterale possa ben figurare e far crescere la propria valutazione.

Vendendolo a 25 milioni, l’Inter potrebbe avere in mano un tesoretto con cui prendere due giocatori in Serie A: un sostituto di Dumfries e un sostituto di Audero. Entrambi giocano nell’Atalanta.

Il primo è Emil Holm, già seguito da Ausilio la scorsa estate. L’esterno svedese sarà probabilmente riscattato dall’Atalanta per 8,5 milioni di euro e venduto a 10 o a qualcosina in più. Il secondo è Musso, che ha voglia di lasciare Bergamo e potrebbe scegliere l’altra maglia nerazzurra per rilanciarsi. Juan Musso sa di essere stato superato nelle gerarchie da Carnesecchi e potrebbe essere ceduto intorno ai 5 o 6 milioni.