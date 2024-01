Tentativo in extremis: Bernardeschi al posto di Sensi

L’ex Juve ha voglia di tornare in Italia già nel bel mezzo di questa finestra di calciomercato invernale. Possibile proposta in arrivo sul tavolo dell’Inter

Federico Bernardeschi, calciatore che ha lasciato la Serie A nell’estate del 2022 per volare in direzione Toronto, sogna di tornare a rimettere piede nella propria terra natia il prima possibile, anche con l’intento di provare a strappare una convocazione dal CT Luciano Spalletti in ottica di #Euro2024.

Fallimentare l’esperienza vissuta nella passata annata dal classe ’94 al fianco del club canadese, formazione piazzatasi soltanto all’ultimo posto in classifica. Cinque, in quel caso, le reti realizzate dall’ex Juve, accompagnate da 2 assist messi a registro in 31 presenze di MLS.

Già accostato a Bologna e Lazio negli ultimi tempi, Bernardeschi ha fatto intendere con più e più segnali di voler tornare in Italia a partire già da questa finestra di calciomercato invernale dove ha, infatti, rivolto più di un semplice pensiero nei confronti della sua ex squadra, sodalizio che al momento non ha ancora aperto in alcun modo al ritorno del laterale 29enne in bianconero.

Questo è ciò in cui confida (in verità) il diretto interessato, calciatore che nel caso in cui non dovesse ricevere segnali incoraggianti da parte della ‘Vecchia Signora’ potrebbe anche finire per essere accostato in qualche modo ad altre due big di A.

Bernardeschi aspetta la Juve: in caso di fumata nera il suo agente può provarci con Milan e Inter

Federico Bernardeschi non farà altro che aspettare un’apertura, anche minima, da parte della sua ex società nel corso di questa finestra di calciomercato di invernale, la cui data di chiusura è fissata il giorno 1 febbraio alle ore 20:00.

Il classe ’94 ha voglia di tornare a rimettersi in gioco al fianco dei bianconeri, a tal punto da essere disposto a ridursi l’ingaggio pur di far rientro in Italia. Un primo via libera è giunto da parte del Toronto, club che ha già aperto all’ipotesi del prestito semestrale del proprio numero 10. Resta soltanto da capire la volontà di Giuntoli e del resto della dirigenza bianconera, che non hanno ancora lanciato alcun tipo di segnale nei confronti del loro ex numero 33, maglia ora indossata dal neo arrivato Tiago Djalo.

Nel caso in cui la ‘Vecchia Signora’ dovesse finire per mostrarsi contraria a questo tipo di soluzione, in quanto ora ben fornita là davanti, allora Federico Bernardeschi potrebbe anche finire per essere proposto tramite il proprio agente Beppe Bozzo a Milan e Inter, con questi ultimi che a giorni resteranno orfani di Stefano Sensi, ormai promesso sposo del Leicester.