L’Inter non può fare a meno di Thuram

Inzaghi e l’intera formazione nerazzurra sono, praticamente, diventati dipendenti del francese. C’è un dato in particolare che lo conferma

Nessuno, e sottolineiamo nessuno, poteva immaginarsi un avvio del genere da parte di Marcus Thuram, attaccante che in questa prima parte di stagione trascorsa al fianco dell’Inter (la prima da quando in Italia) ha già messo a registro 10 reti e 11 assist in 29 gettoni complessivi.

A sorprendere è il modo in cui il francese si sia integrato così velocemente negli schemi di Inzaghi, ma anche il feeling stretto in un niente col suo compagno di reparto Lautaro Martinez, attaccante che con l’ex Borussia al proprio fianco sembrerebbe avere anche lui una marcia in più. A testimoniarlo la super partenza avuta dal ‘Toro’ di Bahia Blanca in questa prima parte di stagione, con la doppia cifra raggiunta già a fine settembre (il che è tutto dire). Tornando all’attuale numero 9 dei nerazzurri, il dato che fa riflettere è un altro.

Thuram 25 volte titolare con l’Inter nelle prime 29 uscite stagionali

Simone Inzaghi e tutta l’Inter non possono affatto permettersi di fare a meno di Marcus Thuram, e questo è ormai appurato.

L’attaccante francese, in grado di fornire sempre e comunque una soluzione in più ai propri compagni di squadra, rappresenta infatti un punto fermo dell’undici iniziale del tecnico piacentino e lo sta dimostrando non soltanto attraverso i numeri ma anche a suon di ottime giocate. A rendere questa tesi ancor più veritiera il fatto che l’ex Borussia M’Gladbach sia già stato impiegato dal proprio tecnico in 25 gare dal primo minuto, su 29 appuntamenti disputati sinora dall’Inter, statistica che mette ancor più in evidenza l’importanza che ha il classe ’97 per questa squadra, momentaneamente seconda in classifica in attesa dell’impegno interno con l’Atalanta in programma il prossimo 28 febbraio al ‘Meazza’.