Si rafforza lo staff di Inzaghi: c’è l’ufficialità

Nuovo membro all’interno della componente tecnica dell’Inter. I nerazzurri hanno accolto un altro elemento in società

Sono giorni intensi, intensissimi, quelli che attendono l’Inter nelle prossime settimane. I nerazzurri si trovano, infatti, a dover fare i conti con le pesantissime squalifiche di Hakan Calhanoglu e Nicolo Barella in vista dell’ostico match che attende la squadra di Simone Inzaghi in campionato.

La formazione vicecampione d’Europa in carica sarà, infatti, di scena domani sera alle ore 20:45 al ‘Franchi’ per Fiorentina-Inter, big match valido per la 22esima giornata di campionato in cui a dover fare le veci dei due assenti in mediana saranno Asllani e Frattesi. Nel frattempo, tema campo a parte, i nerazzurri non perdono mai occasione per cogliere al volo nuove e succulenti opportunità, come quella che ha visto questa volta protagonista Andrea Arpili.

Arpili nuovo preparatore atletico dell’Inter: la nota diramata dalla sua ex società

Sarà Andrea Arpili il nuovo preparatore atletico dell’Inter, figura che a partire dalle scorse ore è ufficialmente entrata a far parte dello staff tecnico a disposizione di Simone Inzaghi.

Il classe ’79 – con alle spalle alcune esperienze vissute al fianco di: Ascoli, Perugia, Pescara e Parma nell’ultimo decennio – si è separato negli scorsi giorni dal SudTirol, club militante quest’oggi nel campionato di Serie B.

Ad annunciare questo passaggio in nerazzurro da parte del riminese la stessa società trentina tramite una nota rilasciata nelle scorse ore sul proprio sito ufficiale, il cui testo recita: “L’FC Südtirol comunica che il preparatore atletico della prima squadra Andrea Arpili, in forza al club biancorosso dall’estate del 2022, ha lasciato il club per intraprendere una nuova e diversa esperienza professionale, contestualmente l’omologo Nazareno Petrichiutto è stato promosso nello staff della prima squadra e, allo stesso tempo, continuerà a svolgere il ruolo in seno alla Primavera 2″.