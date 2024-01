Hanno preso il “Nuovo Lautaro Martinez”

Ufficiale l’approdo in Italia della prima punta classe ’04. La giovane stella con le stesse caratteristiche del ‘Toro’ di Bahia Blanca si è unito al Bologna

La formazione di Thiago Motta, in piena corsa per un posto in Europa, ha battuto un altro colpo in entrata dopo quello per Mihajlo Ilic, giovane difensore centrale classe ’03 ex Partizan Belgrado accasatosi alla formazione rossoblù nelle settimane passate.

Trattasi in questo caso di Santiago Castro, prima punta 19enne passata negli scorsi giorni dal Velez Sarsfield al Bologna in vesti di vice Zirkzee. L’attaccante classe ’04 si trovava in ritiro con l’Under 23 dell’Argentina, ritiro temporaneamente abbandonato dal centravanti nato a Buenos Aires proprio per poter sostenere nella giornata di giovedì 25 gennaio le visite mediche con la sua nuova squadra.

Le due società coinvolte hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giovane calciatore in Emilia Romagna sulla base di un’offerta da 10 milioni di euro, pagamento che i felsinei potranno permettersi di versare nelle casse della formazione argentina in più tranche.

Nonostante la giovane età, Santiago Castro è un attaccante ben strutturato fisicamente e in possesso di un ottimo tiro da fuori. Un vero e proprio rapace d’area, questo si dice sul conto dell’ormai ex Velez Sarsfield, dotato inoltre di un ottimo colpo di testa e abile nel giocare spalle alla porta.

Negli ultimi tempi c’è chi lo ha addirittura paragonato a un calciatore del calibro di Lautaro Martinez, vero e proprio simbolo dell’Inter con all’attivo 21 reti in questa prima parte di stagione. S’ha da considerarsi in questo elenco anche un’importante figura del mondo del calcio.

Di Giovambattista a Tv Play: “Il Bologna potrebbe aver preso il nuovo Lautaro”

Francesco Di Giovambattista di ‘Radio Radio’, esperto match analyst oltre che conosciutissimo talent scout, una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play ha fatto il punto della situazione su Santiago Castro, neo acquisto del Bologna.

“Il Bologna, con l’ingaggio della giovane prima punta classe ’04, potrebbe aver preso il nuovo Lautaro Martinez”. Questo è quanto affermato da uno dei volti solitamente più apprezzati sul web sul conto dell’ex Velez Sarsfield, approdato in Emilia-Romagna per una cifra significativa.

Da vedere ora che tipo di rendimento la giovane prima punta argentina riuscirà a riservare al fianco della formazione felsinea, società che con l’acquisto di Santiago Castro ha voluto cautelarsi in ottica della prossima estate, periodo in cui i rossoblù finiranno per perdere inevitabilmente uno come Joshua Zirkzee, destinato ormai a grandi palcoscenici in Europa.