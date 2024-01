Salta Fiorentina-Inter: è stato ceduto, oggi le visite

Il calciatore viola ormai destinato alle sponde croate dell’Hajduk Spalato salterà l’incontro di campionato di questa sera tra Fiorentina e Inter

Torna di scena il campionato dopo la parentesi di Supercoppa Italiana cui sia Fiorentina che Inter hanno preso parte. I nerazzurri, come noto, sono riusciti a strappare proprio nel recupero la vittoria ai danni del Napoli che aveva precedentemente battuto la formazione viola in semifinale e giungono adesso innanzi ai padroni di casa dell’Artemio Franchi con la voglia di consolidare nuovamente la prima posizione in classifica dopo il mezzo passo falso della Juventus contro l’Empoli.

Entrambe le formazioni si sono preparate al meglio ed arrivano alla sfida con un carico psico-fisico pressoché similare, per via del numero intenso di impegni cui hanno preso parte finora. L’Inter avrà dalla sua qualche assente forzato, tra squalifiche e turnover necessario per salvaguardare qualche elemento di punta per la partita contro i bianconeri in programma per la prossima giornata; mentre la Fiorentina dovrà fare a meno anche di un centravanti per un accordo di mercato raggiunto proprio nel corso della nottata con la formazione croata dell’Hajduk Spalato.

Brekalo fuori dalla lista convocati di Fiorentina-Inter, verso la firma con l’Hajduk Spalato

Si tratta infatti di Josip Brekalo, calciatore anch’egli croato già finito nel vortice del mercato nelle passate giornate dopo aver espresso la volontà – di comune accordo con la società viola – di cambiare aria in prestito per questioni anche di carattere familiare.

Inizialmente avrebbe dovuto vestire la maglia della Dinamo Zagabria ma l’incredibile arresto della trattativa ha favorito l’inserimento della controparte dalmata, la quale ha battuto a sua volta l’Olympiacos dato per molti come secondo favorito per l’acquisizione temporanea delle prestazioni del calciatore ormai ex Fiorentina. Entro la fine della giornata odierna Brekalo dovrebbe svolgere le visite mediche di rito prima di esser presentato in via ufficiale come nuovo calciatore dell’Hajduk fino alla fine della stagione sportiva in corso.