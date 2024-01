Il Real lo spedisce all’Inter: affare a costo zero

Possibile ritorno di fiamma per i nerazzurri, che potrebbero accogliere una nuova pedina ora militante nella rosa di Ancelotti

Procede in ottimo modo la stagione del Real Madrid, club che eccezion fatta per la delusione rimediata lo scorso 18 gennaio in Copa del Rey contro i cuginastri dell’Atletico si è già assicurato un importante trofeo come quello della Supercoppa Spagnola soltanto poche settimane fa.

I ‘Blancos’ sono perfettamente in linea con gli obiettivi prefissatisi a inizio stagione. A testimoniarlo il passaggio ottenuto agli ottavi di finale di Champions nello scorso dicembre – dove ad attenderli tra poche settimane ci sarà una squadra giovane ma molto preparata come il Lipsia – e l’attuale secondo posto in campionato, con le ‘Merengues’ ora a -1 dalla capolista Girona in attesa del recupero con il Getafe, in programma questo giovedì alle ore 21:00.

Tema campo a parte, al presidente Florentino Perez e alla restante parte della dirigenza del Real non resterà poi far altro che occuparsi di alcune situazioni contrattuali. Tra queste quelle di Modric, Kroos, Lucas Vazquez e Nacho Fernandez, ognuno di questi quattro in scadenza di contratto.

In verità, è quello del centrale spagnolo il profilo che soltanto poco più di sei mesi fa venne cercato con una certa insistenza dall’Inter, figura che si trovò poi costretta a dire di no ai nerazzurri per via della volontà da ambo le parti di proseguire il proprio percorso di crescita l’uno al fianco dell’altro.

Ad ogni modo, l’accordo che lega il classe ’90 al Real Madrid resterà in vigore soltanto sino al prossimo giugno, ragion per cui non è affatto scontata una permanenza del difensore spagnolo alla corte di Carlo Ancelotti, che potrebbe così finire per essere accostato da punto e accapo al club meneghino in questo modo.

Nacho vuole il rinnovo col Real: in caso di mancata chiusura occhio all’ipotesi Inter

Nacho Fernandez, da una vita a difesa dei colori del Real Madrid (trattasi infatti di un amore sbocciato nel 2008), vuole soltanto il rinnovo di contratto con questo club.

Resta soltanto da capire la volontà della società spagnola, che nel caso in cui dovesse finire per non mostrarsi consenziente a questa ipotesi finirebbe per dire addio a parametro zero al proprio numero 6 in estate. Una situazione, questa, che a quel punto implicherebbe il classe ’90 ad attuare nuove riflessioni sul proprio futuro.

Un aiuto, in quel caso, può giungere da parte dell’agente del calciatore (lo stesso di Alvaro Morata), rappresentante che potrebbe finire per proporre il proprio assistito anche all’Inter, società che soltanto nella passata estate provò a compiere più di un semplice tentativo per il centrale spagnolo, in grado di agire anche da terzino.