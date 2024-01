Klopp-Inter, l’annuncio a sorpresa in diretta tv

Il tecnico tedesco, prossimo all’addio in estate dal Liverpool, accostato ai nerazzurri in questo modo. Ecco cosa sta accadendo

Le strade di Jurgen Klopp e quella del Liverpool si separeranno nel prossimo giugno, proprio come comunicato dal club inglese tramite una nota rilasciata sul proprio sito ufficiale negli scorsi giorni.

Un percorso intrapreso ai tempi del 2015, destinato ora ad interrompersi ben nove anni dopo. Nove, in totale, i trofei vinti dal tecnico tedesco alla guida dei ‘Reds’, due di questi personali. Oltre ad essere stato proclamato due volte allenatore dell’anno, l’ex calciatore (ora 56enne) ha infatti poi avuto l’onore e il merito di regalare al Liverpool: 1 Supercoppa d’Inghilterra, 1 Coppa di Lega Inglese, 1 Coppa d’Inghilterra, 1 Supercoppa Uefa, 1 titolo di Campione d’Inghilterra, 1 titolo di Campione del Mondo per club, fino ad arrivare alla Champions League conquistata nella stagione 2018-19.

Ora, a partire dai prossimi mesi, non resta altro che capire quello che sarà il futuro del tecnico classe ’67, destinato a intraprendere a una nuova avventura. In tanti, già negli scorsi giorni, hanno incominciato a interrogarsi sull’avvenire dell’ex allenatore del Borussia Dortmund. A fare il punto della situazione di Jurgen Klopp è stato Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo da sempre appassionato tifoso dell’Inter.

Biasin a Tv Play: “Chi tra Klopp e Inzaghi alla guida dell’Inter? Mi tengo il secondo”

Una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play, il noto giornalista di ‘Libero’, Fabrizio Biasin, ha analizzato la situazione di Jurgen Klopp esprimendo poi una sorta di giudizio sulla panchina dell’Inter, in questo momento occupata da Simone Inzaghi.

Era e resta innegabile il percorso di crescita avuto sia dal tecnico piacentino che dalla propria squadra, formazione che negli ultimi due anni e mezzo è riuscita ad arricchire la propria bacheca di trofei con 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane, l’ultima di queste tre conquistata soltanto lo scorso 22 gennaio a Ryiad contro il Napoli (tutto questo senza dimenticarci della finale di Champions raggiunta dai nerazzurri nel finale della passata stagione).

Già a partire dallo scorso anno, infatti, l’ex allenatore biancoceleste era riuscito a dare una vera e propria identità alla propria squadra, capace di esprimere un certo tipo di calcio diventato poi ancor più bello e propositivo in quest’annata. Ne è consapevole di questo anche lo stesso giornalista sportivo, che non cambierebbe Simone Inzaghi neppure con un tecnico dall’alto spessore internazionale come quello di Jurgen Klopp.

A confermarlo queste dichiarazioni: “Klopp figura tra i migliori allenatori degli ultimi dieci anni, ma devo essere sincero. In questo momento non cambierei Inzaghi con nessuno. Resto dubbioso sul fatto che qualcun altro possa raggiungere lo stesso livello di gioco che è riuscito a far esprimere Inzaghi in questi ultimi mesi. Non so se sia possibile fare di più di così quindi mi tengo Inzaghi”.