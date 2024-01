Il clamoroso ritorno di Conte: “Contratto triennale”

Nuova avventura in arrivo per il tecnico leccese, rimasto orfano di una panchina dopo la rescissione col Tottenham. Tutto pronto per il suo rientro in A

È trascorso circa un anno di tempo dalla separazione avvenuta lo scorso marzo tra Antonio Conte e il Tottenham, col tecnico salentino che ha detto addio in anticipo agli inglesi grazie alla via della rescissione consensuale.

La sensazione iniziale era quella che l’ex allenatore juventino potesse tornare alla guida di un qualsiasi club già dalla scorsa estate, e invece così non è stato. Il tecnico 54enne, infatti, si ritrova tutt’ora senza squadra, tanto da essere stato accostato a Inter, Milan, Juve, Roma e Napoli negli ultimi tempi. Proprio i ‘partenopei’, nella persona del presidente Aurelio De Laurentiis, hanno recentemente interfacciato alcuni dialoghi con Antonio Conte in prima persona, ricevendo per ben due volte un no secco da parte del diretto interessato.

Il desiderio del tecnico leccese era e resta quello di tornare a sedere sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ in futuro, ma al momento non giungono segnali incoraggianti su questo fronte. Anche nel caso in cui il legame tra Massimiliano Allegri e i bianconeri dovesse infrangersi nella prossima estate, il DS Cristiano Giuntoli finirebbe verosimilmente per puntare su un allenatore più giovane e meno costoso rispetto alla figura dell’ex calciatore bianconero (Thiago Motta, in tal senso, uno dei profili monitorati da parte della dirigenza juventina, nome tra l’altro tenuto sott’osservazione anche dai rossoneri).

Quotate a zero le possibilità di vedere Antonio Conte approdare sulla panchina della Roma a partire dalla prossima estate, visto e considerato il recente ingaggio di Daniele De Rossi e il fatto che il club capitolino non disponga ancora di un Direttore Sportivo, situazione che non aiuta affatto.

Quanto al Milan, invece, occorrerebbe un grande sforzo da parte della proprietà per far sì che Conte si mostri consenziente al progetto tecnico dei rossoneri, collettivo che negli anni ha sempre e comunque preferito virare su investimenti non troppo eccessivi dal punto di vista economico. In via alternativa, necessario un passo indietro da parte del diretto interessato in termini del proprio ingaggio. C’è chi sostiene, però, che le due parti abbiano già raggiunto un accordo in vista del futuro.

Conte ha detto sì al Milan: decisivo Ibrahimovic

Antonio Conte potrebbe essere il prossimo allenatore del Milan. Questo l’assurdo scenario di mercato svelato da ‘Telelombardia’.

La medesima fonte riferisce, infatti, che le due parti avrebbero raggiunto un accordo dalla durata di tre anni. A risultare decisivo nelle trattative sarebbe stato Zlatan Ibrahimovic, figura che avrebbe già messo a conoscenza il tecnico salentino del futuro progetto che hanno in mente i rossoneri per il proprio club. Questa la clamorosa indiscrezione che, tuttavia, necessita di essere ancora confermata. Per Conte si tratterebbe della settima esperienza alla guida tecnica di un club italiano dopo quelle vissute in passato con Siena, Arezzo, Bari, Atalanta, Juventus e Inter.