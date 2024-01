Sensi-Leicester, ci siamo: fumata bianca in arrivo

Si sta sbloccando la trattativa tra l’Inter e la formazione di Enzo Maresca per l’approdo dell’ex Sassuolo in Inghilterra. Mancano soltanto gli ultimi dettagli

È in dirittura d’arrivo l’operazione Sensi-Leicester, col classe ’95 che dopo aver messo per la prima volta piede a Milano nell’estate del 2019 si accinge a dire addio ai nerazzurri cinque anni e mezzo dopo.

L’ex centrocampista del Sassuolo, che negli anni ha riscontrato continui guai fisici che l’hanno tenuto ai box per diverso tempo, lascerà l’Italia già in questa finestra di calciomercato invernale unendosi così sin da subito alla formazione di Enzo Maresca, tecnico che ha espressamente richiesto il calciatore urbinate come nuovo rinforzo per gennaio.

L’affare è ad un passo dalla fumata bianca e proprio in questi istanti gli agenti del ragazzo si trovano nella sede dell’Inter per limare gli ultimi dettagli dell’operazione, che finirà per concludersi a titolo definitivo. Il Leicester verserà nelle casse economiche dei nerazzurri 2-3 milioni di euro, una parte di questi soldi legata alla promozione delle ‘Foxes’ in Premier League al termine della stagione.

Negli scorsi giorni si era parlato dell’opzione in prestito con obbligo di riscatto, formula non applicabile a causa del contratto in scadenza a giugno con l’Inter. Ancor prima di abbracciare questo scenario, Sensi avrebbe dovuto estendere la durata del proprio accordo col club meneghino ma non c’erano i margini per questo tipo di soluzione ed è per questo che tutte le parti coinvolte hanno poi optato per quest’altra dinamica.