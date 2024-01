UFFICIALE Inter, affare chiuso in Finlandia

Nuova operazione in entrata messa a segno dai nerazzurri, che si sono così assicurati uno dei migliori prospetti futuri

Tralasciando la sola uscita di Lucien Agoume nella prima metà di gennaio, passato al Siviglia in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 3,5 milioni di euro (oltre che l’operazione Sensi-Leicester ormai in dirittura d’arrivo), l’Inter ha accolto soltanto Tajon Buchanan alla propria corte come unica e nuova pedina.

Il laterale canadese, che non ha ancora avuto modo di esordire con la formazione di Simone Inzaghi, si è accasato a titolo definitivo ai nerazzurri a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2028. Un’operazione da 7,5 milioni più bonus e dal costo complessivo di poco sotto i 10 milioni di euro totali.

Il classe ’99, approdato ad Appiano in vesti di sostituto di Juan Cuadrado (costretto a sua volta a restare ai box almeno sino a fine marzo), è rimasto a sedere in panchina negli ultimi quattro appuntamenti a cui ha preso parte tra campionato e Supercoppa il club meneghino, rispettivamente contro Monza, Lazio, Napoli e Fiorentina (ricordiamo inoltre che l’ex Club Brugge era arrivato giusto in tempo per assistere direttamente dalla tribuna a Inter-Verona dello scorso 6 gennaio).

Qualsiasi tifoso interista freme nel vedere il calciatore in azione, che ad ogni modo era e resta sì l’unico colpo in entrata concluso da parte della squadra di Inzaghi ma non dall’Inter in generale, club che nelle persone di Marotta e Ausilio è riuscito a mettere a segno un gran bel colpo in prospettiva.

Kangasniemi è dell’Inter: il centrale ’07 ex SJK Akatemia si aggregherà alla Primavera di Chivu

Nella giornata di oggi mercoledì 31 gennaio l’Inter ha perfezionato l’acquisto di Ilari Kangasniemi, difensore centrale classe ’07 di nazionalità finlandese.

Il calciatore arriva a titolo definitivo dal SJK Akatemia, squadra riserve dell’SJK che milita nella massima divisione finlandese. Un importante colpo in prospettiva quello messo a segno da parte dei nerazzurri che si sono così assicurati uno dei migliori difensori centrali del futuro.

Kangasniemi si aggregherà alla formazione di Cristian Chivu a partire già da questi giorni, dove avrà modo di disputare la seconda metà di stagione del campionato Primavera 1, competizione in cui a figurare al primo posto in classifica in questo momento sono proprio i nerazzurri, guidati dall’ex calciatore dell’Inter. A rendere nota la seguente operazione di mercato lo stesso club meneghino.