Inzaghi miglior allenatore del mese, premio prima di Inter-Juve

Selezionato da una giuria d’esperti, il tecnico dell’Inter riceverà il premio alle porte del big match contro la Juventus di domenica sera a San Siro

L’Inter continua a cavalcare la cresta dell’onda con risultati eccezionali che poco per volta l’avvicinano sempre più al coronamento di un sogno a lungo inseguito, quello dell’apposizione della seconda stella sul petto per il ventesimo scudetto conquistato sul campo.

Certo da qui al termine della stagione ne deve passare di acqua sotto i ponti e la maggiore delle insidie è data proprio dalla presenza della Juventus come diretta concorrente e rivale, sempre alle calcagna dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Fra le due realtà c’è soltanto un punto di distanza ed una partita ancora da recuperare, ma quel che più interessa adesso è il risultato che salterà fuori dallo scontro diretto di domenica prossima sul terreno di gioco di San Siro.

Nell’occasione, a prescindere da come vada l’incontro, il tecnico piacentino verrà comunque insignito di un importante riconoscimento che certifica ancora una volta le proprie qualità, la propria efficienza ed efficacia con un gruppo coeso, compatto e vincente, ma anche il grande autocontrollo mostrato in ogni situazione di gioco.

Nuovo riconoscimento e testa al derby d’Italia Inter-Juventus, Inzaghi fa tesoro dei risultati

Ad Inzaghi, proprio nei minuti antecedenti il fischio d’inizio di Inter-Juventus, verrà consegnato il premio del Philadelphia Coach Of The Month per il mese di gennaio.

I risultati impeccabili maturati in campionato, lungi dallo scivolone in Coppa Italia e impreziositi dalla conquista della Supercoppa Italiana, rendono infatti giustizia ad uno degli allenatori più cresciuti nel corso degli ultimi anni. L’ennesimo grado di soddisfazione anche personale pienamente meritato e dedicato anche al resto del gruppo e dello staff nerazzurro che ha accompagnato il piacentino nel corso degli ultimi mesi.

“Inzaghi ha riportato i nerazzurri in vetta alla classifica di Serie A con il miglior attacco e la migliore difesa, esprimendo un gioco spettacolare” ha dichiarato l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo.