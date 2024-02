Sensi via dall’Inter: ha lasciato Milano e colpo in chiusura

By

Il centrocampista nerazzurro è pronto ad intraprendere una nuova avventura in Inghilterra con la maglia del Leicester City, operazione ai dettagli per circa 3 milioni di euro complessivi

Era nell’aria da tempo e proprio agli sgoccioli della sessione invernale di mercato, l’Inter è riuscita a chiudere la cessione di Stefano Sensi verso il club inglese del Leicester City militante nel campionato cadetto di Championship.

Il centrocampista era infatti stato seguito da diverso tempo e tutte le strade sembravano portassero proprio in Inghilterra, ma negli ultimi giorni non erano stati fatti significativi passi in avanti. Oggi è poi arrivata la conferma definitiva dell’avvicinamento delle parti ad un accordo verbale, tanto che Sensi ha saltato l’allenamento mattutino coi nerazzurri di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile in vista dell’incontro di domenica con la Juventus.

Sensi ha poi approntato le valigie ed ha subito raggiunto l’aeroporto di Milano Linate per prendere un volo privato con direzione midlands inglesi, ove ad attenderlo ci saranno i funzionari delle ‘Foxes’ per il consueto benvenuto e la conseguente firma sul nuovo contratto biennale con eventuale opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione.

Sensi ceduto per 3 milioni alle ‘Foxes’, l’operazione scongiura lo svincolo a fine contratto

All’Inter, invece, entreranno circa 3 milioni di euro tra parte fissa e bonus e verranno risparmiati all’incirca altri 2 milioni di euro d’ingaggio destinati ad un calciatore che in ogni caso era in scadenza di contratto il prossimo giugno.

La mossa è stata ritenuta vantaggiosa per tali motivi trovando quindi il Leicester City d’accordo dopo la prematura risoluzione del prestito di Cesare Casadei – ex nerazzurro – voluta dal Chelsea in Premier League.