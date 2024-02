Dall’Inter all’Arsenal, il via libera arriva a 70 milioni

La clamorosa operazione di mercato può chiudersi in estate, nerazzurri ormai costretti a dire addio al bomber

La formazione di Mikel Arteta è a caccia di una nuova prima punta, anche in ottica della prossima stagione. Il tecnico spagnolo, infatti, non si è detto totalmente convinto delle prestazioni fornite in stagione dai soli Gabriel Jesus ed Edward Nketiah, ragion per cui proprio la formazione inglese tornerà ad agire sul mercato il prima possibile.

L’intento è quello di provare ad assicurarsi un attaccante giovane, dotato tecnicamente, abile nel colpo di testa, rapido nell’attaccare gli spazi in profondità e con un senso innato del gol. Va poi fatta un’ulteriore considerazione. Oggigiorno ce ne sono pochi di centravanti così e quei pochi presenti sul mercato, naturalmente, costano moltissimo.

Tralasciando il solo Erling Haaland e un attaccante totale come Kylian Mbappe (in grado di agire anche in posizione di esterno), s’hanno da considerarsi in questo elenco anche altre giovani prime punte come Santiago Gimenez e Luis Openda, entrambi monitorati dall’Inter in passato e finiti col passare del tempo sempre più sotto il mirino di Tottenham e Arsenal. Proprio i ‘Gunners’, infatti, sono intenzionati a fare sul serio per il centravanti di attuale proprietà del Lipsia, attaccante per cui – da quel che risulta – la formazione inglese avrebbe già un piano in ottica della prossima estate.

Arsenal pronto a fare sul serio per Openda: richiesta Lipsia di 70 milioni, Inter ormai fuori corsa

La formazione ora guidata da Mikel Arteta è pronta ad andare all’assalto di Lois Openda in estate, centravanti che ha già messo a registro 16 reti e 4 assist in questa prima parte di stagione trascorsa al fianco del Lipsia, il tutto alla sua prima esperienza in Bundesliga.

Questo è quanto appreso a seconda di alcuni rumors provenienti dalla Spagna che danno Tottenham e Arsenal entrambe interessate al giovane classe ’00, destinato ad avere una carriera del tutto brillante.

Naturalmente, a dettare le condizioni è la formazione tedesca, club che attualmente valuta il proprio numero 17 almeno 70 milioni di euro. Questa la cifra da cui partono il tecnico Marco Rose e la restante parte del proprio staff tecnico per la potenziale cessione del forte attaccante belga, tra i più ricercati sul mercato.

Già nella passata estate, infatti, era stata l’Inter l’altra società a provarci per l’ex Vitesse e Lens, passato poi al Lipsia per la modica cifra di 42 milioni di euro, diventando così il giocatore più pagato della storia del club tedesco.