Pazza offerta dalla Premier: 60 milioni in estate per Thuram

L’attaccante francese protagonista di un avvio da urlo al fianco dell’Inter. Nel frattempo rischiano di aumentare le pretendenti per il classe ’97

Ha sorpreso chiunque l’impatto avuto da Marcus Thuram sull’Inter, centravanti che in un nulla ha instaurato un feeling a dir poco invidiabile con Lautaro Martinez. Di fatto, dietro alla straordinaria stagione dell’argentino, vi è anche lo zampino dell’ex Borussia M’Gladbach.

Ammontano già a 10 i centri realizzati dal francese in questa prima parte di stagione trascorsa al fianco dei nerazzurri, 8 di questi in campionato. Da segnalare in favore del classe ’97 anche 10 preziosissimi assist messi a referto in Serie A, più 1 in Champions League. Numeri da urlo quelli fatti registrare da parte del numero 9 della formazione di Simone Inzaghi, che sinora non ha saltato neppure una sola gara a cui ha preso parte l’Inter in questi primi sei mesi.

Thuram sta, infatti, continuando a rivelarsi una garanzia assoluta per questa squadra. A testimoniarlo non soltanto il gioco brillante espresso da parte del diretto interessato, ma anche il fatto che proprio Thuram sia già finito negli ultimi tempi nel mirino di diverse società europee. Tra queste occhio anche all’Arsenal, club che potrebbe provare a compiere un tentativo per il ‘braccio destro di Lautaro’ nel corso della prossima estate.

Arsenal a caccia di un nuovo bomber: occhio all’offerta per Thuram in estate

Procede in ottimo modo la stagione dell’Arsenal, club che eccezion fatta per la delusione rimediata in FA Cup lo scorso 7 gennaio dopo l’eliminazione giunta in mura amiche contro il Liverpool si trova ancora in piena corsa per il primato in Premier, oltre ad essere impegnata anche in Champions League.

I ‘Gunners’ sono, però, alla disperata ricerca di nuovi innesti offensivi, tant’è che il tecnico Mikel Arteta aveva già richiesto nella passata finestra di calciomercato invernale alcuni rinforzi per il proprio reparto avanzato perché non soddisfatto di quanto fatto sinora dai soli Gabriel Jesus ed Edward Nketiah.

Considerando il fatto che l’Arsenal non abbia accolto alcun centravanti nella scorsa sessione di mercato, gli inglesi potrebbero così rinviare la questione a giugno finendo magari per compiere un tentativo per Marcus Thuram in estate. Nel corso dei prossimi mesi, infatti, l’intera dirigenza inglese potrebbe arrivare a riporre sul tavolo dell’Inter un’offerta da 60 milioni di euro, cifra che farebbe tentennare eccome i nerazzurri vista la possibilità di attuare una nuova e super plusvalenza dopo quella messa in atto con Onana soltanto nella passata estate.