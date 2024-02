Annuncio choc prima di Inter-Juve: “Scudetto e poi Arabia”

Anticipazione pazzesca sul futuro del tecnico piacentino Inzaghi lontano dall’Inter, per lui ci sarebbero sirene arabe in caso di vittoria dello Scudetto

È il gran giorno di Inter-Juventus e tutti i riflettori sono posti sulla sfida che seppur non decisiva rappresenta una prima proiezione indicativa di chi potrebbe trovarsi in vetta alla classifica di Serie A al termine della stagione. Da qui all’ultima giornata di campionato, però, ci sono comunque molte altre partite ciascuna delle quali intrisa di una particella di fatalità sulle sorti delle due squadre rivali.

Da un lato i nerazzurri si presentano favoriti sulla carta ma con un profondo rispetto nei confronti di una formazione che, dall’altro lato, ha mostrato efficacia e voglia di fare risultato pur non giocando sempre un calcio entusiasmante. Come si dice in questi casi, che vinca la migliore. Le somme verranno tirate soltanto a seguire e bisognerà attendere che l’Inter disputi anche il recupero contro l’Atalanta a fine mese per poter avere un quadro completo, prima del rush finale.

Senza ombra di dubbio l’obiettivo principale nerazzurro resta la vittoria dello Scudetto, con il percorso in Champions League importante ma non essenziale al fine di consolidare la posizione in squadra dell’intero staff tecnico e degli stessi calciatori in organico. A proposito dello stesso Simone Inzaghi, sul quale ci sono state voci di un possibile allontanamento a fine stagione in caso di mancata vittoria del campionato, qualcosa potrebbe smuoversi in una direzione totalmente differente da quella ipotizzata.

Parolo su Inzaghi dopo lo Scudetto: “Se non resta potrebbe accettare proposte estere”

Secondo l’ex centrocampista Marco Parolo, allenato in passato da Inzaghi alla Lazio e ora opinionista per DAZN, ha infatti rivelato come anche la stessa vittoria del campionato da parte di Inzaghi potrebbe indurre il piacentino a cambiare aria con la consapevolezza di non potersi ripetere una seconda volta.

“Potrebbe decidere di non restare e di accettare proposte all’estero, come quelle dell’Arabia Saudita“, ha commentato Parolo con decisione. Uno scenario certamente inedito per un tecnico sempre piuttosto riservato su questioni di mercato, dal quale non è comunque mai trasparita l’intenzione di allontanarsi dall’Italia verso un campionato esotico come quello della Saudi Pro League.