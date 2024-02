Lautaro: “Sapevamo come affrontarli. Rinnovo? Ecco la situazione”

Nessuna grande novità sul rinnovo, ma Lautaro, alla fine di Inter-Juventus, conferma di essere felice all’Inter

Al termine della partita contro la Juventus, Lautaro ha cercato di spiegare com’è nata la vittoria che ha portato l’Inter a +4 sulla seconda. Ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante ha dichiarato che i nerazzurri hanno visto tantissimi video della Juve: “Li abbiamo studiati tanto e sapevamo come affrontarli. Abbiamo fatto una grande partita a livello di gioco“.

“La fascia è un motivo in più per me per fare bene, ma io ho sempre fatto il massimo per l’Inter, e ho trasmesso tutto quello che ho imparato ai compagni. Sono molto felice di stare qua, abbiamo creato un grande gruppo…“, ha continuato il Tori.

Sul rinnovo, Lautaro ha provato a chiarire la sua situazione: “Non ci sono novità. Quello che dice il direttore va bene, stiamo parlando e lavorando. Cercheremo di trovare l’accordo e siamo sulla strada giusta. Io mi concentro sul campo. Sono molto felice all’Inter e anche la mia famiglia è felice qui a Milano. Non c’è nulla di cui preoccuparsi, c’è solo da parlare e trovare l’accordo“.

Lautaro ha voluto poi esprimere parole di lode per il nuovo compagno d’attacco, Marcus Thuram: “Thuram è incredibile, abbiamo trovato veramente un giocatore importante per il nostro gioco e per il nostro club. E cercheremo sempre di migliorare“.

“Non è facile giocare contro queste squadre che si difendono così basse, ma io e Marcus cerchiamo di muoverci molto per creare più situazioni pericolose“.

Il commento di Lautaro con cui ha definito la Juventus come una squadra che si difende molto bassa non va inteso come una provocazione ma come un dato oggettivo. Subito dopo Lautaro ha infatti voluto sottolineare il valore della Juve: “Abbiamo vinto contro una squadra tosta, e non è stato facile“.

Inzaghi, invece, ha più volte ripetuto che a suo giudizio la partita è rimasta aperta solo perché l’Inter ha trovato contro un grande portiere. “Ma non c’è stata storia in campo, abbiamo creato tantissimo e rischiato poco“.

Lautaro non ha brillato contro la Juventus. Il migliore in campo è stato Pavard. Il francese, intervistato a fine match, ha voluto raccontare le emozioni provate per l’atmosfera fantastica del Meazza. “Questa è una vittoria per noi molto importante. Ci voleva impegno in una partita così. È una vittoria importante ma ci sono ancora tante partite… Cerchiamo di vincere più partite possibili, pensiamo solo a partita dopo partita“.

“Il calcio italiano è molto tattico ma il livello è molto alto. Sono molto felice di aver scelto l’Inter e speriamo di poter vincere lo Scudetto a fine anno“, ha concluso uno degli eroi della partita.