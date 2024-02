Pavard sotto i riflettori: 40 milioni dalla Premier

Prestazioni in salita per il centrale francese dell’Inter, nuove occhiate d’interesse dal Manchester United per la prossima estate con un’idea da 40 milioni di euro

Prelevato la scorsa estate per sopperire all’assenza di Milan Skriniar ceduto a parametro zero al PSG dopo una lunga serie di sondaggi esteri, Benjamin Pavard è entrato a far parte dell’Inter di Simone Inzaghi con una voglia mai vista prima. Quasi si sentisse già parte di un ambiente che neppure ancora conosceva, con settimane se non mesi di anticipo. Quando si suol dire “amore a prima vista”.

Il suo inizio di stagione non è stato certo dei più fortunati per via di quel fastidioso infortunio che lo ha attanagliato per i primi mesi, ma quanto è seguito subito dopo ha fatto cancellare ogni brutto ricordo. Pavard ha recuperato non soltanto la condizione fisica ma anche il tempo perso in un fazzoletto di prestazioni straordinarie. Sempre composto, preciso e con quell’attitudine da difensore importatore – pallone al piede – che tanto stuzzica le fantasie di Inzaghi, come accaduto in passato con Alessandro Bastoni.

Il difensore centrale francese ex Bayern Monaco è adesso uno degli elementi di cui il tecnico piacentino non può fare a meno soprattutto nel corso di una seconda metà di stagione particolarmente difficile e delicata, tra ottavi di finale di Champions League e un’accesissima corsa scudetto con la Juventus prossima avversaria dello scontro diretto a San Siro. Eppure, il crescendo di valutazione prestazionale è sempre direttamente proporzionale al numero di squadre interessate al suo profilo sul mercato. Motivo per cui l’Inter non potrà dormire sonni tranquilli neppure la prossima estate quando molte big torneranno a fare affari nella speranza di poter colpire i punti deboli delle rivali.

Riecco lo United su Pavard, tentativo vano da 40 milioni e blindatura Inter in futuro

Su Pavard, nello specifico, ci sono sondaggi dalla Premier League. Il Manchester United potrebbe addirittura muovere passi importanti per il suo cartellino al fine di riformare parzialmente il reparto arretrato, spesso al di sotto della media inglese in termini di rendimento, sulla scia delle occhiate d’interesse già mosse dai ‘Reds’ lo scorso anno.

Sul piatto la dirigenza inglese potrebbe proporre almeno 40 milioni di euro che, senza grossi indugi, verrebbero comunque rispediti al mittente. L’Inter non ha infatti intenzione di privarsi di Pavard dopo appena una stagione e dopo una crescita tanto importante che potrebbe continuare ancora per qualche altro anno. Il nome del francese dal mercato verrà tolto ed è difficile che possa tornarci presto.