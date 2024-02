Più di tre anni: Inzaghi contro Allegri, i precedenti

C’è un dato sorprendente legato a Inter-Juventus, big match della 23esima giornata di campionato in programma questa sera al ‘Meazza’

È fissato tra poche ore il calcio d’inizio di Inter-Juventus, sfida che prenderà il via a partire dalle ore 20:45. Ad affrontarsi per la seconda volta in stagione saranno quindi la formazione di Simone Inzaghi e quella di Massimiliano Allegri, in questo momento distanti di un solo punto in classifica, in attesa naturalmente che avvenga il recupero di Inter-Atalanta in programma il prossimo 28 febbraio.

Di 1-1 il risultato finale dell’andata, dove a rispondere alla rete messa a segno da Dusan Vlahovic in apertura del match fu Lautaro Martinez, con all’attivo 19 gol in questa edizione di Serie A (22, invece, i centri realizzati dall’argentino in questa prima parte di stagione). Analizziamo, però, i precedenti degli ultimi anni tra le due formazioni, facendo riferimento soltanto a quanto accaduto in campionato.

L’Inter, infatti, non vince contro i bianconeri in questa manifestazione dal 3 aprile 2022, confronto andato in scena allo ‘Stadium’ in quella circostanza. L’ultimo successo interno dei nerazzurri contro la ‘Vecchia Signora’ in A, invece, risale al 17 gennaio 2021. Il dato di cui tener conto, quindi, è quello che Lautaro e compagni non vincono in mura amiche in campionato contro i pluricampioni d’Italia da oltre tre anni di tempo. Un digiuno che il tecnico piacentino vorrebbe interrompere immediatamente, anche in virtù dei precedenti che al momento danno ragione all’ex allenatore del Milan.

18 i precedenti tra Inzaghi e Allegri: 9 vittorie per il livornese, 6 per il tecnico piacentino

Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, nell’arco della loro carriera da allenatore, si sono sfidati già in 18 occasioni coi precedenti che, al momento, vedono in vantaggio proprio il tecnico livornese.

Facendo riferimento anche alle esperienze passate, l’ex tecnico del Milan (ora alla guida della ‘Vecchia Signora’) è riuscito a farsi beffe dell’allenatore piacentino già in 9 circostanze. Discorso leggermente diverso per l’ex allenatore biancoceleste che è riuscito ad avere la meglio su Allegri ‘soltanto’ in 6 confronti, in attesa naturalmente dell’impegno di questa sera dove i nerazzurri proveranno a far di tutto pur di allungare sui loro rivali. Tre, invece, i match terminati in parità tra Inzaghi e il tecnico livornese in vesti di allenatore, contando quindi anche l’1-1 di cui si son resi protagonisti Inter e Juventus lo scorso 26 novembre allo ‘Stadium’.