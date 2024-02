“Quanto è forte Barella”: 80 milioni per l’Inter

Le parole d’elogio dell’ex centrocampista nerazzurro Fabbian in direzione Barella come modello d’ispirazione, oggi valutato almeno 80 milioni dal club di Viale della Liberazione

Una prestazione da urlo per il Bologna di Thiago Motta, criticato dai propri tifosi a ridosso dell’intervallo dopo la prima frazione di gioco della sfida giocata contro il Sassuolo, grazie ad un ribaltone incredibile su cui ha inciso la propria firma anche l’ex centrocampista nerazzurro Giovanni Fabbian.

Il giovane calciatore, trasferitosi a corte dell’altro ex calciatore nerazzurro la scorsa estate nell’affare per Marko Arnautovic, ha preso sempre più confidenza con le meccaniche di gioco del Bologna che anche in questa circostanza ha dato prova di essere una squadra sorprendente. Il gol poi impreziosisce il lavoro svolto fino a questo modello, intriso di spirito di sacrificio e voglia di migliorarsi seguendo anche dei modelli a cui ispirarsi quotidianamente. Fra cui, ha rivelato lo stesso Fabbian nel post-partita per DAZN, anche Nicolò Barella.

“Ho avuto il piacere di potermi allenare con lui e soltanto avendolo visto in campo da vicino ho avuto la conferma di quanto sia forte. Mi piace molto“, ha ammesso il calciatore con franchezza. Del resto avere dei modelli è ciò che ogni giovane leva può fare per slanciare ulteriormente il proprio percorso di crescita professionale e mettere in pratica le nozioni assorbite nelle partite a seguire, anche se questo dovesse significare cambiar maglia nel tempo.

Dall’elogio di Fabbian alla valutazione di mercato, Barella elemento d’oro dell’Inter

Nell’attesa che Fabbian possa esplodere e diventare una versione migliore di sé stesso, Barella è dato per molti il miglior centrocampista italiano del momento. Per qualità, gamba, efficienza e capacità di fungere da box-to-box senza troppe pressioni.

Il sardo è una mina imprevedibile e anche se lento a carburare nelle prime fasi della stagione, adesso sta esprimendo grande potenziale. Al di là del fatto che non riesca a trovare con costanza lo specchio della porta, dato curioso con cui sta lottando non poco. Il suo profilo piace nel complesso anche in Europa e tante squadre vorrebbero poterci mettere su le mani in futuro, ma il prezzo del suo cartellino fissato dall’Inter ultimamente parla chiaro: non si discute al di sotto degli 80 milioni di euro.