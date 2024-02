Sogno Real e rinnovo lontano: Dimarco l’erede ideale

In caso di mancato rinnovo di Alphonso Davies con il Bayern e passaggio al Real Madrid la prossima estate, potrebbe aprirsi un nuovo scenario di mercato per Dimarco in Germania

Le acque della sessione invernale di mercato sono state smosse soltanto in alcuni punti e con intensità variabile, ma sempre comunque inferiore a quella cui si potrebbe assistere in estate. Club di spessore hanno preferito restar fermi a guardare mentre altri in posizione più precaria in classifica hanno mosso qualche passo in avanti nella speranza di migliorare il proprio organico con operazioni oculate. Nel caso dell’Inter, l’unico innesto è stato Tajon Buchanan in sostituzione all’infortunato Juan Cuadrado.

Fra qualche mese però molto potrebbe cambiare e secondo le previsioni, a prescindere da quel che sarà il futuro societario del club in mano a Steven Zhang, la dirigenza nerazzurra sarebbe intenzionata a cedere almeno uno dei suoi big come già operato in passato lungo una linea strategica ben rodata e definita. Sebbene in pole resti l’esterno destro Denzel Dumfries, non si esclude che l’interesse smodato per Federico Dimarco possa tramutarsi in qualcosa di più grosso e concreto.

Sul calciatore, grande protagonista di una prima metà di stagione a suon di gol, assist e prestazioni strabilianti, ci sono sia club di Premier League che sguardi indiscreti da altre parti d’Europa. Come nel caso del Bayern Monaco, sempre più in apprensione per il mancato raggiungimento dell’accordo di rinnovo di contratto con il proprio terzino Alphonso Davies ormai catturato dal desiderio del Real Madrid di averlo in squadra.

Davies al Real e Bayern scoperto a sinistra, idea Dimarco da brivido per l’Inter

In caso di cessione del talento canadese, infatti, il club bavarese sarebbe privo di un’importante pedina lungo la corsia esterna che potrebbe essere colmata soltanto da un profilo di caratura similare. Chi meglio di Dimarco per assolvere tale compito.

Logicamente l’Inter è ben consapevole di questa possibilità e potrebbe far di tutto sia per trattenere il calciatore a sé sia per tentare – nell’eventualità in cui dovesse esser presa in considerazione la cessione – di strappare un accordo incredibilmente fruttuoso. Il valore del cartellino dell’esterno azzurro si attesta intorno ai 40 milioni di euro ma è possibile che con l’aggiunta di bonus si possa raggiungere un’intesa davvero niente male. In ogni caso tutti questi discorsi vanno rimandati ai prossimi mesi, nell’istante in cui la posizione di Davies tra Bayern e Real verrà chiarificata in via definitiva.