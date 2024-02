Cuadrado insultato dai tifosi della Juventus: cosa è successo

Esistesse un torneo speciale per premiere il giocatore più insultato della storia, Cuadrado sarebbe un campionissimo

Si torna a parlare di Juan Cuadrado e non per questioni di campo. Il colombiano dovrebbe rientrare tra un mese abbondante, se tutto andrà bene, dopo l’operazione. Intanto l’ex esterno di Fiorentina e Juve continua a seguire le sorti dei nerazzurri a distanza. Era ad Appiano per la foto di rito con la Supercoppa italiana e in varie occasioni ha provato a supportare i compagni per le vittorie il campionato, soprattutto via social.

Proprio un suo post pubblicato su Instagram al termine di Inter-Juventus ha fatto scatenare l’insofferenza e la volgarità gli haters bianconeri.

All’andata, il colombiano strinse i denti per essere in campo contro la sua ex squadra. Giocò pochi minuti ma riuscì comunque a far farsi apprezzare dal pubblico nerazzurro impegnandosi al massimo e mostrando un paio di giocate da vecchia volpe.

Magari avrebbe voluto essere di nuovo sul terreno di gioco. Ma quest’ultima importante sfida, che ha opposto la prima e la seconda classificata al Meazza, l’ha potuta vedere solo in tv…

Ciononostante Juan Cuadrado ha trovato il modo per lasciare il segno anche in questa Inter-Juventus: gli è bastato condividere un post per far infuriare tantissimi tifosi della Vecchia Signora e ottenere così l’ennesimo pienone di insulti.

Tutti contro Cuadrado: l’esterno insultato ancora dagli ex supporter

Al temine del derby d’Italia, il colombiano è comparso sui social per festeggiare il successo dei nuovi compagni di squadra: “Vamos Inter, complimenti ragaaaaa“, ha scritto l’ex bianconero. E invitabilmente il post è stato notato da interisti e juventini.

Come preventivabile, Cuadrado è stato insultato da tantissimi supporter bianconeri. I tifosi della Juve, evidentemente, non hanno ancora perdonato la sua decisione di passare a zero all’Inter. E hanno dunque ritenuto censurabile l’ultimo iintervento social del colombiano. Morale della favola, il povero Cuadrado ha subito centinaia di offese, minacce e insulti.

“Zitto che non giochi una partita dall’avanti Cristo“, si legge tra i commenti al post. Seguono tanti: “Sei una m**da“. Poi c’è l’evergreen: “Ma non hai vergogna?“. E ancora tante altre reazioni ben meno educate. Il più elegante ha scritto: “Ricordati che quello che hai vinto lo hai vinto con noi, vergognati“. Tutti gli altri 3.000 e più commenti scritto da juventini si caratterizzano per il tenore un po’ più triviale e aggressivo.

Una ragazza commenta: “Piccolo uomo tu e ancora più ridicoli gli interisti che ti esaltano dopo averti insultato per anni“.

Poi ci sono i commenti degli interisti che si complimentano con il colombiano elogiando la sua capacità di far “esplodere fegati“. C’è chi invoca il rinnovo: “Con questo post ti sei guadagnato un altro anno all’Inter!”

Diciamoci la verità: se Cuadrado avesse svelto il silenzio social, nessuno all’Inter se la sarebbe presa. Anzi, nessuno ci avrebbe fatto caso. Ma il vecchio Juan vuole farsi voler bene dai nuovi tifosi ed è un provocatore nato. Magari non lo fa nemmeno di proposito: gli viene spontaneo. E per questo gli juventini lo accusano di aver sputato sugli otto anni passati in bianconero.

Gli insulti non hanno comunque troppo senso. È un tesserato nerazzurro. Lo paga Zhang. Ed è giusto che faccia il suo, anche da casa.