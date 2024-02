Dall’Inter al Barcellona: “Lo ha chiesto Thiago Motta”

By

Il tecnico italo-brasiliano potrebbe prendere il posto di Xavi sulla panchina ‘blaugrana’ a fine stagione, portandosi con sé un big nerazzurro. C’è l’annuncio

Procede in ottimo modo la stagione dell’Inter, club ai vertici della classifica di Serie A e ancora impegnato in Champions League, competizione in cui la formazione di Simone Inzaghi se la vedrà contro l’Atletico Madrid nel doppio impegno a cavallo tra fine febbraio e metà marzo.

L’unica nota dolente del percorso dei nerazzurri resta quella dell’eliminazione prematura dalla Coppa Italia contro il Bologna di Thiago Motta, formazione in grado di ribaltare l’1-0 iniziale di Carlos Augusto grazie alle reti di Beukema e Ndoye. Ottima la prova, nel complesso, offerta anche in quella circostanza dai rossoblù, che stanno continuando a confermarsi una delle squadre più ostiche del campionato di Serie A.

La formazione guidata dal tecnico italo-brasiliano ha, infatti, attirato l’attenzione su di sé per tanti motivi, a cominciare dall’ottimo gioco espresso da parte dei felsinei, fino ad arrivare alla valorizzazione dei giovani di proprietà del Bologna. Proprio qui, non a caso, va dato merito a Thiago Motta, tecnico che in tanti hanno accostato negli ultimi tempi alla panchina del Barcellona, a breve orfana di Xavi.

L’ex calciatore ‘blaugrana’, ora in vesti di allenatore, dirà infatti addio al club catalano nell’arco della prossima estate (ad annunciarlo è stato egli stesso). Una situazione, questa, che costringerà Joan Laporta ad andare all’immediata ricerca di un sostituto. Quel che è certo è che la dirigenza spagnola non vuole affatto farsi trovare impreparata, ragion per cui sarebbero già iniziati i primi sondaggi.

Sulla lista dei candidati figura anche il nome dell’attuale condottiero del club emiliano, tecnico che a detta di una persona in particolare viaggia sempre più spedito verso il matrimonio coi ‘blaugrana’ in estate, tanto da aver espressamente domandato a questi ultimi tre rinforzi in vista della prossima stagione, uno di questi appartenenti all’Inter. Gli stessi nerazzurri che nell’arco dell’estate 2024 saranno costretti a cedere almeno un proprio big per ragioni economiche. Quelli di Barella e Dimarco i principali nomi.

Santini a Tv Play: “Dimarco può partire in estate. Thiago Motta lo ha già richiesto al Barcellona”

Fabio Santini, giornalista di ‘Telenova’, una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play ha analizzato la situazione Thiago Motta, tecnico che in tanti accostano alla panchina del Barcellona in vista della prossima stagione e che avrebbe già richiesto tre rinforzi al sodalizio catalano. A confermarlo queste dichiarazioni:

“Per ragioni economiche l’Inter cederà almeno un big nell’arco della prossima estate, tra i possibili indiziati ci sono Barella e Dimarco. Vi dirò di più, Thiago Motta è seguito anche dal Barcellona e ha già chiesto l’acquisto di tre calciatori ai ‘blaugrana’. Sto parlando di Chiesa, Zirkzee e Dimarco“ – ha ammesso il giornalista.