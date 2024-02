Nuovo affare in chiusura per i nerazzurri. Marotta e Ausilio lo hanno fatto ancora, ora sì che ci siamo

Non solo l’ottimo momento di forma vissuto sino a questo momento della stagione sul campo, l’intero ambiente Inter sta dimostrando di tenere a cuore tanti altri temi, partendo proprio dal fattore mercato.

I nerazzurri, infatti, hanno già messo le mani avanti intavolando determinate trattative a parametro zero in vista della prossima stagione. Pensiamo ai casi inerenti a Taremi e Zielinski.

L’attaccante iraniano, impegnato nelle ultime settimane in Coppa d’Asia con la propria Nazionale, viaggia spedito verso la firma a titolo gratuito coi nerazzurri. La sensazione è quella che l’intesa definitiva possa essere raggiunta a breve (recentemente si è parlato di un triennale da circa 3 milioni di euro a stagione, in alternativa di un biennale con opzione).

Stesso e identico tipo di discorso per il centrocampista di attuale proprietà del Napoli, anche lui in scadenza di contratto col proprio club e prossimo all’addio a zero. Beppe Marotta, proprio come ammesso davanti ai microfoni di DAZN, ha già comunicato al presidente dei ‘partenopei’, Aurelio De Laurentiis, di star trattando col proprio numero 20.

Siamo ormai alle battute finali di questa trattativa, Zielinski si avvicina sempre più all’approdo a titolo gratuito a Milano in estate, col polacco che potrebbe finire per firmare un quadriennale da 4,5 milioni di euro netti più bonus (o nella peggiore delle ipotesi un triennale con opzione).

Ci sono tutti i presupposti per far sì che il seguente affare si concluda a breve. Ulteriori conferme, infatti, giungono direttamente dal padre dell’ex centrocampista dell’Empoli, recentemente premiato come miglior calciatore polacco del 2023.

Papà Zielinski allo scoperto: “Mio figlio lascerà il Napoli, ma è molto probabile che resti in Italia”

Piotr Zielinski, calciatore che non estenderà la durata del proprio accordo col Napoli, è stato recentemente ‘fatto fuori’ dalla società campana dalla propria lista Champions e ora rischia l’esclusione anche in quella di Serie A per via delle difficoltà riscontrate nel potenziale rinnovo di contratto coi ‘partenopei’.

L’Inter, al momento, la società candidata a far proprio il classe ’94 nell’arco della prossima estate. A lanciare l’ennesimo indizio, questa volta, è stato il papà dell’attuale numero 20 degli azzurri una volta intervistato da alcuni media polacchi. Queste le sue dichiarazioni: “Non ho intenzione di spingermi oltre, ma credo che Piotr abbia già preso la sua decisione. Lascerà sì il Napoli, ma è molto probabile che continui a giocare in Italia”.