Altro colpo Inter per giugno: arrivata la comunicazione ufficiale

Non solo Taremi, i nerazzurri hanno già bloccato un’altra operazione a parametro zero per l’estate

Sarà Mehdi Taremi il nuovo rinforzo per l’attacco dell’Inter a partire dalla prossima stagione, centravanti che complice l’accordo in scadenza a giugno col Porto dirà addio al club lusitano a titolo prettamente gratuito in estate.

L’iraniano, ancora impegnato in Coppa d’Asia con la propria Nazionale, viaggia sempre più spedito verso la firma per un triennale da circa 3 milioni di euro a stagione (in alternativa il classe ’92 potrebbe anche mostrarsi consenziente a un biennale con opzione). L’Inter ha già informato negli scorsi giorni la formazione guidata dal tecnico Sergio Conceicao di star trattando proprio con l’ex Rio Ave, promesso sposo dei nerazzurri così come Piotr Zielinski del resto.

Anche il centrocampista polacco, infatti, è prossimo allàapprodo a Milano nell’arco della prossima estate. Pronto un accordo quadriennale da 4,5 milioni di euro netti più bonus per il classe ’94 (il piano B potrebbe essere quello di vedere l’ex Empoli firmare coi nerazzurri anche un triennale con opzione). La novità a riguardo, però, è un’altra.

L’Inter ha già informato il Napoli di star trattando con Zielinski tramite una comunicazione ufficiale

Così come accaduto col Porto soltanto qualche giorno fa, anche il Napoli è ora venuto a conoscenza del fatto (tramite una comunicazione ufficiale) che l’Inter e Piotr Zielinski stiano trattando tra loro. Una situazione, questa, che del resto andava avanti da diverso tempo.

La conferma definitiva, però, è arrivata nelle scorse ore e questo non può far altro che incrinare ancor più i rapporti tra il calciatore e i ‘partenopei’, mostratisi alquanto delusi dall’atteggiamento adottato da parte del proprio numero 20, peraltro escluso dalla lista UEFA in questi ultimissimi istanti.

Il Napoli ha deciso: Zielinski fuori dalla lista Champions, è UFFICIALE

Piotr Zielinski è stato escluso dalla lista Champions del Napoli. Il centrocampista polacco non potrà più disputare alcun impegno in Europa al fianco della formazione di Walter Mazzarri, chiamata al doppio impegno degli ottavi a cavallo tra fine febbraio e metà marzo contro il Barcellona.

Ad annunciarlo è stata la stessa società ‘partenopea’, che oltre al solo numero 20 ha escluso anche il neo arrivato Leander Dendonker e Diego Demme dal seguente elenco, con quest’ultimo rimasto fuori anche dalla lista di A. Confermate, quindi, le sensazioni iniziali di Interlive.it, testata giornalistica che già in mattinata aveva preannunciato questa possibilità.