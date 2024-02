In Francia, e non solo, si parla di caso-Pavard: le prestazioni del difensore nerazzurro hanno impressionato tutti.

Qualcosa non torna, ai francesi… Al termine di Inter-Juventus, Simone Inzaghi ha sintetizzato in poche parole il senso di soddisfazione che coinvolge il mondo nerazzurro quando si parla di Pavard. “Sono molto contento di Benjamin Pavard“, ha dichiarato il tecnico. “È un giocatore perfetto per il nostro sistema di gioco“.

L’inter lo ha voluto fortemente per colmare il vuoto lasciato da Skriniar, inquadrandolo subito come un perfetto braccetto destro, anche se nel Bayern Monaco e in Nazionale il francese ha sempre ricoperto il ruolo di terzino destro.

In Francia seguono con interesse l’ottimo momento di Benjamin Pavard. D’Oltralpe, giornali sportivi e vari siti dedicati al calcio hanno voluto dedicare spazio alla prestazione del difensore contro la Juve. Da qui il dibattito. Quattro mesi prima dell’inizio di Euro 2024, i francesi si stanno interrogando su quale dovrebbe essere la posizione in campo dell’interista.

Pavard è stato chiaro. Ha lasciato il Bayern per affrontare una nuova sfida e giocare come difensore centrale. Il sito footmercato.net giudica addirittura “sorprendente” la decisione di Benjamin Pavard di lasciare il Bayern Monaco per passare alla Serie A e all’Inter.

E non lo ha fatto per guadagnarsi un posto in Nazionale come centrale, dato che Didier Deschamps, ct dei Blues, lo ha sempre visto come laterale e come uomo chiave del suo 11 tipo.

In Francia monta il caso Pavard: in che posizione schierarlo?

Pavard è un campione del mondo (era in campo quando la Francia ha conquistato il suo ultimo Mondiale nel 2018) ed è appunto un intoccabile per Deschamps. La fortuna di Pavard con la maglia dei Blues è cominciata proprio quando ha lasciato il tuolo da difensore centrale per specializzarsi in quello di terzino destro.

Tornato fra i centrali in difesa con la maglia dell’Inter, il ventisettenne sta brillando. Gli è bastato poco per adattarsi al calcio di Simone Inzaghi. La lussazione del ginocchio subita all’inizio di novembre non ha fermato i suoi progressi. E a febbraio tutti sono concordi nel ritenerlo un grande acquisto per l’Inter.

Pavard ha messo tutti d’accordo in Italia con la sua ottima prestazione contro la Juve. Ma in Francia ora sorge un dubbio rispetto al modo in cui sfruttarlo per l’Europeo.

Su Sport.fr, l’analisi verte invece sui segnali più che positivi lanciati nelle ultime settimane da Benji Pavard al ct della Nazionale francese in vista degli Europei del 2024. “C’è però da interrogarsi sul futuro dell’eroe del Mondiale 2018. Nel 2022 l’allenatore lo aveva un po’ lasciato in secondo piano tra le sue gerarchie, era alle spalle di Koundé e Disasi“, si legge.

Grandi numeri in difesa

Il sito già citato ricorda come nel 2023 il difensore sia riuscito a tornare decisivo con la maglia dei Blues grazie al goal in Irlanda e alla doppietta a ottobre sempre contro l’Irlanda. “Il calciatore nerazzurro dovrà competere con Koundé e Clauss per un posto nella lista dei convocati, tra i terzini destri, per gli Europei. Perché è in quella posizione che il ct francese preferisce schierare Pavard…”

Ed ecco la conclusione dell’articolo: “Peccato, perché è al centro di una difesa a tre che viene utilizzato nell’Inter, dove sta facendo vedere grandi cose...”.

Contro la Juve Pavard ha dimostrato di essere un grande centrale. Ha recuperato 6 palloni, ha bloccato attacchi pericolosi, annullato Yildiz e Chiesa, e poi completato il 93% dei suoi passaggi. “Il calcio italiano è molto tattico. Sono felice di essere qui. Il livello è altissimo, ma sono felice di essere all’Inter e voglio vincere lo Scudetto “, ha dichiarato proprio l’ex Bayern dopo la vittoria.