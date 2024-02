Blitz per l’erede di Dzeko: ‘scippo’ all’Inter

Fenerbahce pronto ad ostacolare i nerazzurri sul mercato. Già avviato il piano per provare a rendere la formazione di Inzaghi orfana di un big in attacco

Sono trascorsi soltanto pochi mesi dall’approdo di Edin Dzeko al Fenerbahce, centravanti che nella passata estate ha detto addio all’Inter a parametro zero prendendo successivamente un volo con destinazione Turchia.

Impressionante l’impatto avuto dal ‘Cigno’ di Sarajevo sui gialloblù, calciatore che in questa prima parte di stagione ha già messo a referto 20 reti e 7 assist con la nuova maglia. C’è anche e soprattutto lo zampino del bosniaco, infatti, nel primo posto occupato temporaneamente dalla formazione di Ismail Kartal nella classifica generale di Super Lig, posizione in questo momento condivisa coi rivali del Galatasaray, anch’essi con 63 punti all’attivo.

Edin Dzeko, attaccante che vanta la bellezza di 343 reti in carriera, non ha certamente bisogno di presentazioni. Il classe ’86 era e resta una delle migliori prime punte di sempre viste in Europa. Anche vero, però, che a una certa l’età incomincia a farsi sentire per tutti, in questo caso anche per l’ex nerazzurro (che al momento detiene 37 candeline sulle proprie spalle, in attesa dei 38 anni da compiere il prossimo 17 marzo).

Questa la ragione per cui il Fenerbahce ha già incominciato ad andare alla ricerca dell’erede del bosniaco, peraltro in scadenza a giugno 2025 e prossimo all’addio in estate. La notizia sorprendente è quella che anche Mehdi Taremi, calciatore accostato da tempo alla squadra di Simone Inzaghi, sarebbe finito nel mirino della formazione turca.

Il Fenerbahce ci prova per Taremi: previsto un incontro nei prossimi giorni

La formazione guidata da Ismail Kartal, tecnico che ha espressamente richiesto una nuova prima punta alla propria dirigenza in vista della prossima stagione, ha intenzione di fare sul serio per Mehdi Taremi.

Questa la clamorosa indiscrezione lanciata da ‘A Spor’, quotidiano turco che riferisce che è in programma a giorni un incontro tra la componente dirigenziale del Fenerbahce e l’entourage del classe ’92, con quest’ultimo impegnato da diverse settimane in Coppa d’Asia e da tempo finito sotto il tiro dell’Inter (a dire il vero già dalla passata estate).

L’ex Rio Ave è considerato il profilo ideale per sostituire il partente Edin Dzeko. Questo il motivo per cui i gialloblù starebbero tentando di provare ad anticipare l’Inter, società che nel frattempo si è già notevolmente portata avanti nelle pratiche trovando un accordo di massima con l’iraniano ed il proprio entourage. A confermarlo il recente incontro avvenuto in ‘Viale della Liberazione’ tra la dirigenza nerazzurra e l’intermediario Federico Pastorello, figura che cura anche gli interessi di Stefan de Vrij dalle parti di Appiano.