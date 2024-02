Dumfries non è sicuro di lasciare la panchina per la sfida contro di Roma: l’olandese rischia di svalutarsi e di indebolire l’Inter

Qual è il problema che impedisce all’ex PSV di riprendersi la fascia destra? Ci sono stati degli infortuni e poi si è aperta una mezza crisi per il mancato rinnovo. In generale, Dumfries ha già mostrato di essere un giocatore particolarmente soggetto a cali di forma. Con il suo fisico, è naturale. Quando non è al massimo, fatica a stare in campo e a reggere atleticamente per più di un quarto d’ora.

Nel primo anno all’Inter, è arrivato a esprimersi bene solo alla fine del campionato. La stagione scorsa è partito benissimo, e dopo il Mondiale si è perso. Anche in questa stagione, dopo un inizio più che confortante, ha cominciato a esprimersi peggio, per poi farsi male. E per recuperare ci sta mettendo un’eternità.

Nessuno si stupisce ad Appiano, dato che sono situazioni già vissute. Ci si preoccupa però perché l’alternativa principale, ossia Darmian, non può sostenere un intero campionato come quinto a destra. L’ex Parma si sta comportando anche quest’anno nel migliore dei modi, ma Inzaghi sa di aver bisogno il prima possibile di Dumfries.

Cosa succederà domani contro la Roma? Inzaghi si affiderà ancora a Darmian, relegando Dumfries per la sesta volta consecutiva in panchina, o rilancerà l’olandese dal 1′. E Buchanan? Avrà finalmente la possibilità di esordire in nerazzurro?

Dumfries preoccupa l’Inter: dopo l’infortunio sempre in panchina

Se dovesse tornare titolare, Dumfries sarebbe chiamato a interpretare un ruolo diverso da quello che ha già interpretato a inizio stagione. I meccanismi sulla destra sono cambiati negli ultimi mesi: Darmian ha dimostrato di sapersi coordinare perfettamente nei movimenti con Pavard. E non è detto che l’ex PSV possa fare altrettanto bene.

In ogni caso l’Inter ha la necessità di recuperare Denzel Dumfries almeno dal punto di vista fisico, per avere un’alternativa in più sulla fascia mentre il nuovo acquisto Buchanan completi le lezioni di adattamento al gioco nerazzurro.

L’olandese dovrebbe aver smaltito del tutto l’infortunio accusato il 3 dicembre con il Napoli, dopo aver faticato più del previsto a recuperare la forma. Sappiamo che ha dovuto rallentare il suo recupero dopo un altro affaticamento. Ha svolto per settimane lavoro specifico, e così è tornato in campo, anche se per pochi minuti, contro Fiorentina e la Juventus.

Proprio contro i bianconeri, Dumfries ha offerto segnali confortanti. Ha corso con disinvoltura e ha messo dentro un paio di bei cross. Qualche giorno fa Inzaghi ha cercato di spiegare bene la situazione, ricordando come l’olandese abbia avuto un ottimo inizio di stagione, condito da assist e goal. “Stava facendo un grandissimo percorso, poi si è fatto male a Napoli. Ha avuto una lesione importante, ha avuto rallentamenti quando è rientrato“.

“Ora sono contento di lui“, ha continuato l’allenatore, “si sta allenando molto bene. Sta tornando il vero Dumfries, è un giocatore fisico, ha bisogno di stare al 100%. Darmian ha reagito benissimo, e intanto abbiamo inserito un giocatore nuovo che deve integrarsi“.

Sussurri di mercato

Dopo l’infortunio che l’ha fermato a dicembre 2023, a inizio di 2024 il laterale olandese è sceso in campo solamente contro il Verona, dopodiché si è di nuovo fermato per un problema muscolare. A questo punto, dopo tanta panchina, Dumfries dovrebbe essere pronto a tornare a disposizione dal 1′.

Intanto, si continua a parlare di una sua probabile cessione a fine stagione. Sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Aston Villa: il club inglese avrebbe, secondo alcune voci, già cercato un contatto con gli agenti del giocatore. Nei mesi scorsi si era parlato tanto di Bayern Monaco, Tottenham e United.

Denzel Dumfries sarà venduto quest’estate? L’acquisto di Buchanan sembra confermare che questo possa essere il destino dell’olandese. Il canadese non è stato preso solo per tamponare l’assenza di Cuadrado: è un sostituto da preparare per l’anno prossimo, quando Denzel sarà ceduto a 20 milioni o giù di lì.

Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2025, e il dialogo tra le parti per provare a imbastire un potenziale si è bloccato subito dato che i procuratori dell’olandese chiedevano troppo…