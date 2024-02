Roma-Inter, nessun cambio in formazione: Inzaghi ha deciso

By

Secondo le stime nessuna modifica nella formazione titolare da schierare contro la Roma, l’Inter giocherà con lo stesso undici vincente nella sfida di San Siro con la Juventus

Quattro punti di vantaggio in classifica sulla Juventus sono tanti, ma mai abbastanza sufficienti per far sì che la formazione dell‘Inter di Simone Inzaghi possa dormire sonni tranquilli da qui alla fine della stagione.

Mancano infatti ancora troppe partite per poter stabilire con certezza quale possa essere l’esito degli sforzi finora profusi e fra le tante in programma, c’è da scavalcare la Roma di Daniele De Rossi risorta dalle sue ceneri come una fenice sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico.

Entrambe le squadre verranno slanciate dalla carica dei rispettivi allenatori e dalla migliore formazione schierabile possibile. Per i nerazzurri non ci sono dubbi. Neppure lo stesso Simone Inzaghi sembra averne avuti nel corso degli ultimi giorni che hanno anticipato – con sedute d’allenamento e di tattica – il delicato big match di sabato sera.

L’Inter ripartirà proprio dalla stessa formazione vincitrice contro la Juventus, senza mezze misure. Fra i pali verrà schierato Yann Sommer, davanti al tridente difensivo composto da Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi e Benjamin Pavard. Lungo la mediana ci sarà Hakan Calhanoglu coadiuvato dal prezioso contributo a tutto campo di Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella; mentre sulle corsie correranno Federico Dimarco e Matteo Darmian ancora preferito su Denzel Dumfries nonostante i tanti ballottaggi degli ultimi tempo. A chiudere gli undici titolari ci saranno, come ormai consuetudine, Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Probabili formazioni di Roma-Inter, solo conferme per Inzaghi nella notte all’Olimpico

A seguire i probabili schieramenti di De Rossi e Inzaghi per la disputa di Roma-Inter in programma domani sera a partire dalle ore 20:45.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.