Le scelte di Inzaghi e De Rossi per la sfida dell’Olimpico valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Roma e Inter, alle 18 avversarie all’Olimpico.

Ennesima esclusione per Dumfries: l’olandese partirà dalla panchina per la sesta volta consecutiva. Inzaghi (in tribuna perché squalificato) non rompe l’asse di destra composta da Pavard e Darmian. In campo l’undici tipo, quello schierato con la Juve: Lautaro e Thuram a guidare l’attacco. Sponda giallorossa, De Rossi opta per il tridente: Dybala ed El Shaarawy a supporto di Lukaku.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-INTER

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Farris (Inzaghi squalificato)

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata