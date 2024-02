Le pagelle di Roma-Inter 2-4: Thuram ci ha preso gusto, Pavard non perfetto

Cronaca, tabellino, top e flop del big match andato in scena allo stadio Olimpico e valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A

Un Olimpico dagli spalti pieni e il terreno bagnato da una pioggia fitta accoglie l’Inter di Inzaghi e la Roma di De Rossi. I giallorossi partono forte e costringono l’Inter a subire. La pressione asfissiante della Roma dura 10′, poi i nerazzurri riescono ad adattare il gioco al campo pesante. Ci provano Calhnoglu e Barella da fuori, senza successo. Quindi, al 17′, su angolo, Acerbi insacca di capoccia (con assist involontario di Lukaku).

Al 28′ arriva il pareggio dei giallorossi: punizione dalla trequarti calciata da Pellegrini trova in area Mancini che deve solo spingere il pallone in rete con la testa. Lautaro innesca bene Dimarco al 40′: l’esterno ha l’occasione per entrare in area, decide però di tentare il diagonale dal limite, senza incomodare più di tanto Rui Patricio.

Dall’altro lato si fa vedere Dybala con un tiro alto. L’Inter si allunga troppo e al 44′, su ripartenza a tre tocchi, la Roma trova il 2-1 con un tiro all’incrocio sul palo più vicino di El Shaarawy.

Nel secondo tempo l’Inter approccia la gara con maggiore cattiveria e trova subito il goal con Thuram su cross basso di Darmian. Al 52′ ci prova Lautaro con un tiro dal limite che rimbalza sul terreno pesante e si spegne fra le braccia di Rui Patricio. Tre minuti dopo il cross per Thuram arriva dalla sinistra, e Angelino decide di provare ad anticiparlo imitando Gatti e buttando il pallone nella propria rete. Un minuto dopo Pavard tenta il goal alla Maicon, al volo, fa fuori area, e prende il palo.

Al 69′, Lukaku prova a dribblare Sommer, ma lo svizzero gli soffia la palla. Appena entrati, al 76′, Zalewski e Baldanzi si rendono pericolosi: la palla tirata dal giovane trequartista esce di poco. Sommer è di nuovo protagonista all’83’ parando la botta da fuori di Spinazzola. Al 93′ la chiude Bastoni, con un bel piatto in corsa, quasi dal limite dell’area, su assist di Arnautovic.

Pagelle e tabellino Roma-Inter

TOP

ACERBI – Segna di testa, dopodiché dorme in occasione del pareggio della Roma. Solo una piccola ombra nella prestazione: in pratica, azzera Lukaku e si fa rispettare in ogni zona del campo. Esce per infortunio dopo un’ora.

THURAM – Sembra spento ma nel secondo tempo, in una decina di minuti, fa il fenomeno e ribalta la partita. O segna o propizia il goal.

SOMMER – Prende due goal posizionandosi non al meglio. Nel secondo tempo recupera umiliando Lukaku nell’uno contro uno e poi tornando felino e insuperabile nel finale di gara.

BARELLA – Nel primo tempo soffre insieme a tutta la squadra, nel secondo domina a centrocampo. Arriva prima di tutti su ogni pallone.

BASTONI – La chiude da grande attaccante, facendo anche il gesto a Sanchez di lasciargli spazio per concludere. In difesa è uno dei più attenti.

FLOP

PAVARD – Si perde Mancini in occasione del pareggio della Roma. Sul secondo goal della Roma arriva in ritardo. Sembra una serataccia, ma nel secondo tempo riesce a metterci la giusta grinta, sfiorando anche il goal.

DIMARCO – Poco lucido. Il cross ‘ndo cojo cojo non funziona sempre.

LAUTARO – O è stanco o ha la testa altrove. Entrambe le ipotesi avrebbero senso.

ROMA-INTER 2-4

17′, Acerbi; 28′, Mancini; 44′, El Shaarawy; 48′, Thuram; 55′, Angelino (aut); 93′, Bastoni

ROMA (4-3-3): Rui Patricio 5; Karsdorp 5, Mancini 6, Huijsen 6, Angelino 5 (60′, Spinazzola 6); Cristante 6 (60′, Bove 5,5), Paredes 5,5, Pellegrini 6 (76′, Baldanzi 6,5); Dybala 5,5 (87′, Azmun sv), Lukaku 5, El Shaarawy 7 (76′, Zalewski 6). All.: De Rossi 6

INTER (3-5-2): Sommer 7; Pavard 5,5, Acerbi 7 (62′, de Vrij 7), Bastoni 7; Darmian 6 (73′, Dumfries 6) Barella 7, Calhanoglu 6, Mkhitaryan 6, Dimarco 5,5 (73′, Carlos Augusto 6); Thuram 7,5 (87′, Sanchez sv), Lautaro 5,5 (73′, Arnautovic 6). All.: Farris 7 (Inzaghi squalificato)

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

Ammoniti: 47′, Mancini; 92′, Huijsen