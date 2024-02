Più di sette anni: il dato impressionante su Roma-Inter

Fissato oggi pomeriggio il big match della 24esima giornata di campionato, ad affrontarsi saranno la squadra di De Rossi e quella di Simone Inzaghi

È in programma oggi pomeriggio allo stadio ‘Olimpico’ alle ore 18:00 Roma-Inter, big match valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A che metterà difronte l’attuale quinta forza del torneo contro la prima in classifica, in questo momento a +4 sulla Juventus nonostante l’appuntamento in meno rispetto ai bianconeri.

La squadra di Daniele De Rossi, in netta ripresa nelle ultime uscite, proverà ad arrestare la marcia dei nerazzurri in campionato, formazione che in questa prima parte di stagione ha dimostrato di avere pochissimi punti deboli dalla sua. Certo, non sarà affatto facile. A testimonianza di ciò le 51 reti realizzate da Lautaro e compagni in queste prime 23 uscite di A contro le sole 10 subite in altrettanti match.

D’altra parte, però, il club capitolino proverà a far di tutto pur di regalare un’altra gioia ai propri tifosi, mostratisi abbondantemente contrariati all’esonero di Jose Mourinho, avvenuto a metà gennaio. Di mezzo c’è anche un tabù che perdura da oltre sette anni.

La Roma non vince in casa con l’Inter dal 2016: un solo successo negli ultimi sette anni per i giallorossi

La formazione di Daniele De Rossi deve dar seguito a quanto fatto di buono sinora, a maggior ragione per il fatto che la Roma questo match giocherà questo match in casa e quindi davanti ai propri tifosi, con questi ultimi che non vedono trionfare i propri beniamini in mura amiche contro l’Inter da oltre sette anni di tempo. E no, non è uno scherzo.

L’ultimo successo fatto registrare dai giallorossi all’Olimpico’ risale, infatti, al 2 ottobre 2016. Da quel match in poi, le due squadre si sono affrontate fra loro in altre quattordici circostanze, coi precedenti che dicono: 7 vittorie di marca Inter, 6 pareggi e un solo successo in favore della Roma, quello maturato l’1 ottobre 2022 in rimonta al ‘Meazza’ grazie alle reti di Paulo Dybala e Chris Smalling.

Il dato, quindi, è quello che il club capitolino non vince in casa contro i nerazzurri da più di sette anni. Daniele De Rossi e la propria squadra hanno ora la possibilità di sfatare questo tabu, anche in virtù del fatto che i giallorossi, a livello generale, abbiano battuto la formazione nerazzurra in una sola occasione dal 2016 in poi.