Altro che Inter e Milan: resta in Premier a zero

Contratto in scadenza per il difensore centrale Adarabioyo con il Fulham, per lui scenario ancora in Premier League con il Liverpool e chance molto basse per un futuro in Serie A

Fino a qualche mese fa le speranze del Milan di Stefano Pioli venivano riposte per lo più sull’immenso talento di Rafael Leao in qualità di trascinatore e bomber di razza. Eppure alla lunga il gruppo rossonero ha potuto constatare quanto l’impegno del portoghese non sia stato sufficiente a garantire i risultati sperati, con un gruppo solido come quello dell’Inter a fare da apripista assoluto nel campionato di Serie A.

Fra le criticità della squadra di Pioli sono state riscontrate anche alcune mancanze nel reparto difensivo per via di continui infortuni e problemi fisici dei suoi protagonisti. Tanto che nel corso della sessione invernale di mercato la direzione sportiva è intervenuta per rattoppare il reparto arretrato rossonero con l’innesto di due valori aggiunti come Terracciano e Gabbia. Stando ai programmi originari ai due si sarebbe dovuto aggiungere anche un terzo difensore, pescato dal taccuino di Furlani e corrispondente al profilo di Tosun Adarabioyo.

Il roccioso centrale ha finora collezionato un buon numero di presenze con la maglia del Fulham nel campionato di Premier League divenendo presto una colonna della squadra. Ciononostante, per restare in linea con le proprie ambizioni personali, il suo futuro sarebbe lontano dall’essere ancora un calciatore della squadra dei Whites. Neppure le avances del Milan sarebbero sufficienti, con l’Inter in sottofondo. Tutto porta a parlare ancora di calcio inglese, con il Liverpool intenzionato a prelevare a parametro zero Adarabioyo la prossima estate.

Adarabioyo verso il Liverpool a giugno, niente Milan e Inter per il centrale in scadenza col Fulham

Anche l’Inter avrebbe potuto aggiungersi alla corsa per il centrale di difesa ma la forza dirompente di Benjamin Pavard e la presenza di un crescente Yann Bisseck hanno automaticamente abbassato le chance di affondo della dirigenza per Adarabioyo, lasciando il pallino della trattativa nelle mani del Liverpool.

Entro i ranghi dei ‘Reds’ cambierà molto, a partire dal cambio di regia tecnica con Jurgen Klopp ormai agli ultimi mesi del proprio mandato in Inghilterra per finire anche con l’ennesima partenza di Matip. Annettere Adarabioyo, calciatore classe 1997 oltretutto, porterebbe a corte del nuovo allenatore un volto su cui poter costruire nuove fondamenta per un progetto tutto da vivere in Premier League.