Dall’Atalanta all’Inter, affare a zero in difesa

In un primo momento era trapelato il nome di Palomino in scadenza di contratto con l’Atalanta per un possibile assalto dell’Inter a costo zero, ma il difensore centrale avrebbe ancora un impegno contrattuale

Sfumata la pista che avrebbe portato al difensore centrale portoghese in uscita dal Lille, Tiago Djalò, poi prelevato in anticipo dalla Juventus proprio per ovviare a qualsiasi fastidio concorrenziale sul mercato, l’Inter continua a guardarsi attorno in vista della sessione estiva. Ai nomi di Medhi Taremi e Piotr Zielinski infatti la dirigenza nerazzurra dovrebbe riuscire ad annettere al proprio organico anche un terzo nome.

Per molti questo potrebbe essere comunque legato al reparto offensivo scarno di alternative in questa stagione, ma qualcun altro è fiducioso che questo nome possa invece andare ad aggiungersi al reparto difensivo. Sul taccuino di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ci sono comunque profili giovani e di prospettiva che un giorno potrebbero prendere le redini del tridente di Simone Inzaghi al posto di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, ma il grande calderone dei parametri zero offre comunque altre possibilità facilmente percorribili sotto il piano soprattutto economico e contrattuale.

Palomino non in scadenza nel 2024, c’è un

Inizialmente si era accostato persino il nome di José Luis Palomino, difensore centrale argentino di proprietà dell’Atalanta e reduce da un infortunio che lo dovrebbe tenere a riposo anche in occasione dello scontro diretto coi nerazzurri di fine febbraio.

La scintilla sarebbe dovuta scattare in occasione della scadenza del suo contratto ipotizzata per giugno 2024, ma le cose non starebbero propriamente così. A seguito di alcune precisazioni, infatti, è stata definita la vera durata contrattuale del calciatore alle dipendenze di Gian Piero Gasperini.

Con la ‘Dea’ il calciatore avrebbe in piedi un contratto fino al giugno 2025, motivo per cui il suo nome potrebbe finire sul mercato estivo ma non come opzione gratuita da poter tesserare senza costi aggiuntivi. Qualsiasi formazione interessata al suo cartellino dovrebbe dunque procedere a formulare un’offerta che, in ogni caso, non sarebbe per nulla dispendiosa. Al momento l’Atalanta chiederebbe comunque intorno ai 3 milioni di euro e su di lui ci sarebbero soprattutto società di bassa e media classifica. Un calciatore esperto ma che tra le file di un top club come l’Inter fungerebbe per essere soltanto un’opzione di mero ripiego sul fondo delle gerarchie di Inzaghi.