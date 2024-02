La spiegazione di Farris alle parole di Bastoni sull’intervento negli spogliatoi del mister Inzaghi per dare la carica giusta e ribaltare il punteggio in Roma-Inter

Il primo tempo dell‘Inter contro la Roma sul difficilissimo terreno di gioco dello Stadio Olimpico, in condizioni oltretutto svantaggiose per via dell’incessante pioggia abbattutasi sul territorio capitolino nella serata di ieri, è stato certamente da rivedere.

Tanti palloni gettati via al vento hanno favorito le ripartenze della squadra di Daniele De Rossi che in un paio di circostanze ha davvero impensierito la formazione di Simone Inzaghi, non presente per via della squalifica da scontare.

Alla direzione del gruppo nerazzurro c’è stato il suo vice Massimiliano Farris, spalla e braccio destro nonché portatore dei medesimi valori di gioco del primo condottiero dell’Inter. Stando al racconto di Alessandro Bastoni avvenuto soltanto alla fine della partita, ci sarebbe stato un solo episodio ad aver favorito l’incredibile rimonta del gruppo ai danni della Roma. Ovvero la telefonata dello stesso Inzaghi dalle tribune nel corso dell’intervallo.

Strigliata di Inzaghi alla squadra, Farris ha fatto da tramite: “Si devono svegliare”

Certo in un primo momento si era pensato che questa voce dall’alto avesse raggiunto per filo diretto i calciatori in “viva voce”, come affermato dal difensore centrale autore della rete decisiva. Ma si era semplicemente spiegato male.

Per regolamento infatti il tecnico di una squadra squalificato non può avere contatti diretti coi suoi calciatori fino al termine delle ostilità, ma soltanto per vie indirette. A tal proposito Farris ha infatti tenuto a precisare la dinamica dell’avvenimento per non lasciare dubbi sulla legittimità dello stesso, dichiarando: “Il mister era particolarmente carico e siamo stati noi dello staff a fare da tramite. Ma anche i ragazzi sapevano cosa non stava funzionando. Questo è un gruppo che ci tiene e risponde se stimolato, sono fantastici”.

Il vice ha quindi aggiunto la frase che secondo Bastoni avrebbe dato l’impulso a prendere in mano il pallino del gioco e la situazione di svantaggio per volgere la partita in proprio favore: “Dì loro di svegliarsi. Cosa stanno facendo? Abbiamo regalato due gol“, aveva comunicato Inzaghi poco prima. Il solito Inzaghi che non la manda affatto a dire. Ma sempre con quel piglio di agonismo mai irriverente che serve soltanto a tirar fuori il meglio dei suoi anche in situazioni di svantaggio. Atteggiamento da leader e da grande squadra.