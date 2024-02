Inter e Juve, contesa da 25 milioni in Spagna

Dopo esser sfumato l’affare Djalò in direzione Juventus, l’Inter potrebbe prendersi la rivincita sulla diretta rivale in campionato con un affondo per Gimenez in uscita dall’Atletico Madrid

L’Inter è travolgente come un treno in campionato, avendo battuto anche la diretta concorrente al titolo Juventus con un solo gol di margine ma una prestazione di tutto rispetto che ha evidenziato un netto distacco qualitativo tra le forze in campo.

Lo stesso però non può dirsi della forza di mercato della compagine bianconera, decisamente più sfrontata e spendacciona che nel corso della passata sessione invernale di mercato ha messo a segno due colpi di rilievo come Carlos Alcaraz e Tiago Djalò.

Sebbene il primo sia stato uno dei tanti obiettivi passati sottomano la dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio nel corso del tempo, il secondo era decisamente più a portata. Sia per il fatto che fosse in scadenza di contratto con il Lille a fine stagione, sia per il fatto che all’Inter serviva un ultimo rinforzo in difesa per completare il reparto e distogliere Matteo Darmian dall’obbligo morale di dover fare spesso gli straordinari in più ruoli.

Eppure la Juventus è stata più lungimirante, offendo al portoghese un contratto immediato e convincendo il club cedente francese a raggiungere un accordo lampo per bruciare la concorrenza sul tempo. Così è stato e l’Inter guarda avanti con fiducia.

Anche Gimenez piace ad Inter e Juve, tentativo oltre le attese da 25 milioni per battere le concorrenti

Sì, nel corso della sessione estiva verranno messi a segno almeno due colpi importanti come Medhi Taremi e Piotr Zielinski. Rigorosamente a parametro zero. A questi poi potrebbe effettivamente aggiungersi anche un terzo colpo in difesa, al netto dell’uscita di un big come Denzel Dumfries e dello svincolo a fine contratto di Alexis Sanchez. Sarà da vedere.

Fra i nomi sul taccuino di Marotta avanza quello di José Maria Gimenez, profilo in uscita dall’Atletico Madrid. Secondo i media spagnoli il difensore uruguaiano sarebbe in balia dei problemi fisici che avrebbero causato un lento deterioramento della propria importanza nelle gerarchie di Diego Simeone.

Ora la dirigenza madrilena valuterà con serietà le mosse per il futuro, chiedendo comunque non meno di 25 milioni alle squadre interessate. In quest’ottica l’Inter potrebbe farsi avanti per superare la concorrenza della Juventus sull’ennesimo obiettivo condiviso, ma ci sarebbero anche le fortissime attenzioni di squadre economicamente più stabili come Arsenal e Manchester United.