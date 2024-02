Lautaro leader assoluto: “Partita da grande squadra”

Ammissione da capitano a fine partita sui propri canali social da parte di Lautaro Martinez nei confronti dei tifosi nerazzurri, segnale positivo dopo una partita difficile contro la Roma

Quattro gol di cui una splendida doppietta da grande centravanti per Marcus Thuram regalano all’Inter una vittoria e tre punti importantissimi per il prosieguo del proprio cammino da capolista del campionato di Serie A.

Con la Juventus che deve ancora inseguire e una Roma spenta sul finale nonostante una prestazione decisamente convincente che ha messo sotto pressione la formazione di Simone Inzaghi, i nerazzurri possono tirare un altro sospiro di sollievo ed essere ancor più consapevoli di quanto preziosi siano i propri mezzi a disposizione. Mai darsi per vinti è stata la chiave di questo successo, galvanizzato dallo sprono all’intervallo di mister Inzaghi non alla guida dei suoi sul campo per via della squalifica e con Farris a fungere da tramite fra le parti coinvolte.

Tra i protagonisti, oltre al buon Yann Sommer e Benjamin Pavard, spiccano anche gli altri due difensori Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Mentre privo di una chance concreta per andare a rete, c’è stato Lautaro Martinez.

Il centravanti argentino non ha potuto allungare il proprio vantaggio nella speciale classifica dei marcatori sul rivale Dusan Vlahovic ma sono cose che capitano. Quel che conta più di tutto è stato gioire assieme ai compagni per la grande rimonta, sintomo di una squadra mai doma e sempre vogliosa di fare risultato anche attraverso le tante difficoltà che potrebbero far correre qualche brivido d’incertezza lungo la schiena.

Lautaro trascinatore e omaggio ai tifosi: “Grazie per il supporto, continuiamo così”

Nel post partita Lautaro è stato tra i primi ad abbracciare i propri compagni, salendo sulle spalle del collega di reparto Thuram come fossero due bimbi in festa. Emotività a mille e tanta responsabilità addosso al capitano nerazzurro che, una volta a casa, ha voluto commentare anche coi propri tifosi la prestazione magistrale contro la Roma.

Con un commento diramato sui propri canali social, infatti, Lautaro ha così dichiarato: “Reazione importante dopo una rimonta su un campo difficile. Altra grande partita da grande squadra. Continuiamo così, ragazzi. Grazie ai tifosi per il supporto”. Un leader indiscusso, dentro e fuori dal campo, a fungere da collante tra la sua squadra e il popolo che al seguito di questa Inter ha sventolato sopra Roma la bandiera della capolista.