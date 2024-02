Attacco frontale in diretta: “Due papere a partita”

Critica pungente ai danni di Onana e sollievo Inter con l’innesto di Sommer come nuovo primo portiere, ecco le dichiarazioni di Di Canio

Quando si è fatto per la prima volta il suo nome, buona parte dei pensieri a lui rivolti ha percorso la strada tortuosa del ricordo di qualche anno fa in una partita delicatissima tra la Nazionale Italiana e la Svizzera di cui Yann Sommer era (e resta) primo portiere. L’ex Bayern Monaco è infatti noto per la grande intelligenza e gli ottimi riflessi, che spesso gli permettono di anticipare le mosse degli avversari disintegrando potenziali occasioni da rete.

Proprio come accaduto anche nel corso dell’ultima partita di campionato contro la Roma, ai danni dell’ex centravanti Romelu Lukaku che si è lasciato ipnotizzare sull’ultimo controllo del pallone nel tu-per-tu con il portiere svizzero. Da diverso tempo ormai le sue gesta hanno rapito il cuore dei tifosi nerazzurri e anche per Simone Inzaghi si è rivelato essere una pedina importantissima del proprio scacchiere. Dimenticando una volta per tutte le buone prestazioni dello scorso anno di André Onana, passato al Manchester United dietro pagamento di un’operazione da 50 milioni che ha lasciato nell’Inter un segno indelebile della bravura operativa della propria dirigenza sportiva.

Per molti, la cessione del portiere camerunense è stata addirittura una manna dal cielo. Per il semplice fatto che a distanza di ormai diversi mesi dal suo addio non abbia saputo dare prova delle proprie qualità in Premier League con la stessa costanza di rendimento dimostrata nell’annata trascorsa in Italia. Complice anche, in ogni caso, di una costruzione imperfetta del reparto difensivo dei ‘Red Devils’ che da troppo tempo lottano sul mercato nella speranza di poter migliorare una situazione poco florida.

Di Canio non perdona Onana: “Sembrava fosse andato via Buffon”

Ad aver sottolineato il fattore Onana e soprattutto la bravura di Sommer è stato anche Paolo Di Canio in un recente intervento in diretta su ‘Sky Sport’. L’ex calciatore in qualità di opinionista ha dedotto la sopravvalutazione di un portiere che già dai tempi della sua esperienza all’Ajax era solito compiere tanti errori, speso fatali.

“Quando è andato via hanno fatto sembrare che fosse andato via Buffon. Sicuramente ha fatto una buona stagione ma è un portiere che all’Ajax faceva due papere a partita e gli avversari sbagliavano gol facili. Ora l’Inter ha una garanzia come Sommer, è un grande giocatore“, ha commentato Di Canio. Non tanto per sminuire, quanto piuttosto per far calare un velo definitivo sul dibattito tra incisività di Onana e Sommer con le maglie dell’Inter.