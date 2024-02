Duro scontro in assemblea, coinvolto anche l’Amministratore Delegato dell’Inter che ora rischia il posto

Scontri ad alta quota sono avvenuti recentemente tra la FIGC e la Lega Serie A, che per motivazioni personali starebbero provando ad attuare qualche modifica al format del massimo campionato italiano.

È già stata programmata in data lunedì 11 marzo, infatti, un’assemblea in cui verranno trattati diversi temi, a cominciare dal seguente. Non è nei programmi di nessuno sapere quel che accadrà, quel che è certo però è che siamo soltanto all’inizio. Da cosa lo si può dedurre? Semplicemente dal fatto che il nome di Beppe Marotta, tra i migliori dirigenti in Italia, sia finito sulla bocca di tanti. A svelare alcuni retroscena, legati a riunioni passate e non solo, è stato il ‘Corriere della Sera’.

Marotta via dal consiglio della Lega Serie A? Già chieste le dimissioni

L’avvocato dell’Inter, Angelo Capellini, e il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si sono recentemente resi protagonisti di una lite. Quale l’argomento di discussione? Beppe Marotta.

Da quel che emerge, infatti, l’attuale Amministratore Delegato nerazzurro (che al tempo stesso ricopre la carica di consigliere della Lega Serie A) sarebbe finito nel mirino di vari presidenti di A, con questi ultimi che sarebbero pronti a domandare ad alta voce le dimissioni di Beppe Marotta da questo incarico istituzionale. Quando? Nella riunione in programma tra un mese di tempo. Restate sintonizzati, perché ci sarà da aspettarsi di tutto e di più in questo incontro che si preannuncia a dir poco bollente.