Infortunio Acerbi: l’esito UFFICIALE degli esami

Il difensore nerazzurro era uscito anzitempo da Roma-Inter per un problema al polpaccio. Ecco il bollettino sugli accertamenti a cui si è sottoposto

L’Inter ha ufficializzato l’esito degli esami a cui si è sottoposto Francesco Acerbi, uscito in anticipo dalla gara contro la Roma per un problema al polpaccio destro.

“Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il difensore nerazzurro lieve risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni” – questo il comunicato rilasciato in questi ultimissimi istanti dal club meneghino sul proprio sito ufficiale in merito alle condizioni dell’ex Lazio, out per la sfida interna di venerdì sera conto la Salernitana e in forte dubbio per il match d’andata degli ottavi di finale con l’Atletico.