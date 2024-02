Ronaldo e prima squadra: Mancuso brucia le tappe, ora il rinnovo

Anche questa settimana il classe 2007 si allenerà ad Appiano con il gruppo di Inzaghi. L’Inter ha intenzione di blindarlo

Nell’Inter sta emergendo un altro grande talento: Matias Mancuso. Mezz’ala, esterno e trequartista, il classe 2007 sa interpretare più ruoli sfruttando le sue doti tecniche e anche una struttura fisica (è alto 185cm) non banale per un ragazzo della sua età. Dalla settimana scorsa il club ha chiesto a Inzaghi di testarlo in allenamento con la prima squadra, cosa che avverrà anche in questa appena iniziata.

Secondo quanto raccolto da Interlive.it, il quasi diciassettenne con genitori uruguaiani ha stregato il tecnico nerazzurro. Difficile pensare a un debutto imminente in gare ufficiali, ma per il prossimo futuro non si possono escludere sorprese perché sta rapidamente bruciando le tappe se si pensa che l’Inter lo sta portando in prima squadra direttamente dall’Under 18 e non dalla Primavera.

Cresciuto e scoperto nel Rozzano, Mancuso viene da una grande annata nell’U-17 (9 gol e 10 assist) e il suo idolo è un certo Cristiano Ronaldo. Ora sul campo di Appiano proverà a entrare ancor di più nelle grazie di Inzaghi, del suo enorme potenziale ne è già convinta la dirigenza che ha intenzione di blindarlo con un nuovo contratto respingendo così i corteggiamenti di club stranieri. L’attuale, che poi è stato il primo da professionista, Mancuso lo ha firmato nel marzo di un anno fa con scadenza a giugno 2025.