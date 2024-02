“Strappo muscolare”: Bergomi rivela tutto dopo Roma-Inter

L’ex difensore nerazzurro ha parlato del momento di forma che sta vivendo uno dei protagonisti in negativo della scorsa giornata di campionato. Ecco di chi si tratta

A sorpresa, l’Inter è riuscita a ribaltare il momentaneo 2-1 di Roma in uno straordinario 2-4, il tutto grazie alle reti di Thuram e Bastoni, entrambe giunte nella ripresa (di mezzo anche l’autogol di Angelino, propiziato ancora una volta dall’attaccante francese).

Tanti gli spunti d’interesse offerti dal big match della 24esima giornata di campionato. Non è passata inosservata, infatti, la straordinaria prova offerta dell’ex Borussia M’Gladbach, votato come ‘Man of the match’ a fine gara, così come quella di Romelu Lukaku in fin dei conti (anche se in negativo, in questo caso).

L’attaccante belga non è riuscito a incidere in nessun modo contro la sua ex squadra, anzi, è stato proprio il classe ’93 a mettere l’ex compagno di squadra Acerbi nelle condizioni di segnare la rete del primo vantaggio nerazzurro. Neppure nel momento in cui giunto a tu per tu con Sommer, inoltre, l’ex attaccante di Chelsea e Inter è stato in grado di proporre qualcosa di buono. Una prova del tutto opaca quella offerta da parte del centravanti 30enne, preso poi di mira anche via social e, sostanzialmente, sbeffeggiato anche dal club meneghino tramite i propri canali ufficiali in questo modo.

La sensazione però è quella che, a prescindere da tutto, Lukaku sia ancora in grado di poter dire la propria nel campionato di Serie A, lo certificano i 9 gol messi sinora a referto in campionato (a cui si sommano inoltre i 5+1 di Europa League e Coppa Italia). Ne è dello stesso avviso anche Beppe Bergomi, che ha parlato così a proposito del complicato momento di forma del belga.

Bergomi: “Non è il Lukaku di prima, ma il belga può ancora fare la differenza in A”

Beppe Bergomi, storico difensore dell’Inter e della Nazionale Italiana di Calcio (quest’oggi in vesti di telecronista e opinionista sportivo), una volta intervenuto dagli studi di ‘Sky Sport’ si è così espresso sul conto di Romelu Lukaku, apparso in netta difficoltà nell’ultimo periodo:

“In Italia la fisicità del belga funziona. Non per nulla, già nella passata stagione, nel momento in cui Simone Inzaghi lo ha recuperato dopo quei due ko consecutivi, Lukaku ha aiutato molto l’Inter nelle proprie rotazioni, stesso discorso anche con Brozovic. Quel che mi è stato riferito è che l’attaccante 30enne ha rimediato uno strappo muscolare molto profondo lo scorso anno, ragion per cui ci ha messo un bel po’ di tempo a tornare in condizione col fisico che si ritrova. Un’altra differenza è quella che prima il belga riusciva a strappare, mentre ora lo recuperi facile. Ha perso completamente quella forza e quella progressione, ma continuo a pensare ugualmente che può ancora fare la differenza nel nostro campionato”.