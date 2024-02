Prudenza e ottimismo per Frattesi: può esserci contro l’Atletico

Out Acerbi contro l’Atletico Madrid nel primo ottavo di finale di Champions League ma potrebbe tornare a disposizione Frattesi, ecco le condizioni del centrocampista dell’Inter

Alla notizia del fastidioso infortunio rimediato da Francesco Acerbi nel corso dell’ultimo match di campionato giocato contro al Roma all’Olimpico, si aggiunge anche un altro tassello nell’infermeria dell’Atletico Madrid prossimo avversario dell‘Inter nell’ottavo di finale di Champions League. Si tratta infatti di Alvaro Morata, finito ko e dolorante nell’ultima uscita contro il Siviglia. Un doppio out che impensierisce sia Simone Inzaghi che Diego Simeone, in vista di uno scontro accesissimo per il prosieguo del cammino in Europa.

Al posto del centrale nerazzurro dovrebbe tornare dal primo minuto Stefan de Vrij e anche Yann Bisseck dovrà farsi trovare pronto all’occorrenza nel caso in cui dovesse essere necessario apportare modifiche in corso d’opera come spesso accade da manuale tattico, soprattutto in caso di ammonizioni. L’olandese verrà schierato anche nel prossimo impegno di campionato contro la Salernitana, squadra totalmente stravolta dopo l’esonero di Pippo Inzaghi, mentre proprio contro i granata non ci dovrebbe essere Davide Frattesi.

Per il centrocampista nulla di grave se non una forma di prudenza estrema affinché possa procedere ad un sereno recupero dopo il fastidio accusato in allenamento a poco dall’avvio dello scontro diretto vissuto a San Siro contro la Juventus. Dovendo Inzaghi necessitare di quanti più uomini a disposizione contro l’Atletico, dunque, preferirà tenere a riposo quanti non dovrebbero comunque essere impegnati contro la Salernitana.

Frattesi in fase di recupero, out contro la Salernitana per la disponibilità contro l’Atletico

L’ex centrocampista del Sassuolo è atteso di rientro in gruppo nei prossimi giorni per gli ultimi allenamenti intensivi preparatori, con l’obiettivo di essere convocabile da Inzaghi la prossima settimana.

Al momento filtrano comunque fiducia e ottimismo per la buona riuscita dell’operazione di allestimento della rosa e Acerbi dovrebbe dunque rappresentare l’unica grossa perdita alla quale porre rimedio nel modo migliore possibile.