Questione stadio, l’Inter come il Tottenham: “Punteremo su Rozzano”

Scartata ancora una volta la possibilità di ripristino di San Siro, l’Inter è ormai proiettata sulla progettazione del nuovo stadio a Rozzano su modello inglese del Tottenham

L‘Inter resta vigile sulle questioni che non riguardano in via diretta il calcio giocato, ma contribuiscono in modo significativo al sostentamento economico societario e alla crescita del brand nerazzurro attorno al globo. A mezzo di una politica societaria ben precisa infatti il CEO Corporate Alessandro Antonello si è esposto più volte soprattutto sul delicato dibattito che coinvolge l’usufrutto dello Stadio San Siro come impianto per le partite di casa e la possibilità di dislocazione verso una nuova struttura di proprietà.

Di recente anche il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, aveva dichiarato di essere a disposizione per un’apertura con i rappresentanti di Inter e Milan per riportare alla luce il progetto di rivalutazione e riqualificazione dell’impianto noto come ‘la Scala del Calcio’, perché ritenuto un vero e proprio monumento in ode alla bellezza architettonica e al bel calcio. Per anni sul terreno di gioco di San Siro sono stati macinati tanti successi ambo i fronti, ma i tempi prolungati e le difficoltà burocratiche hanno impedito un sereno sbrogliamento dei nodi più intricati sulle chance di permanenza del club nerazzurro a Milano.

Inter via da San Siro, Antonello fiducioso su Rozzano: “Grandi sforzi, presenteremo il progetto”

Pertanto l’Inter si è mossa con dovuto anticipo al fine di sondare territori potenzialmente utili ove poter mettere le radici per un progetto di costruzione di un nuovo impianto. E la destinazione migliore è stata identificata in Rozzano, non molto lontano dal capoluogo lombardo. Antonello resta focalizzato su quest’idea, dichiarandosi nuovamente fiducioso circa le possibilità di protocollazione del progetto in questione presso gli uffici competenti. Con tanto di via libera per il primo, grande stadio di proprietà.

“Stiamo continuando a lavorare sull’idea di Rozzano con il pieno supporto dei nostri consiglieri. Dopo il termine dello studio sulla fattibilità del progetto nell’area designata di Rozzano, provvederemo a presentare il progetto all’amministrazione“, ha dichiarato il dirigente in un recente intervento per ‘La Gazzetta dello Sport’. “Dovrebbero essere destinati 256mila metri quadrati per la costruzione del nuovo impianto con un’area sportiva e commerciale nei suoi pressi. Non sono state evidenziate neppure particolari criticità sul nodo viabilità”.

“Il progetto è stato affidato a Populous e dovrebbe prendere la forma di un ovale con colonne. Sullo stesso stile dello stadio del Tottenham“, ha quindi concluso Antonello svelando un altro importante dettaglio che rende ancora più concreta l’idea di come apparirà il ‘nuovo San Siro’ dell’Inter.