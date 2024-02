Thuram giocatore completo: un colpo che vale 70 milioni

Altro gol e quasi doppietta per Thuram contro la Roma, Inzaghi tiene stretto a sé uno dei calciatori più completi degli ultimi anni in nerazurro

Sono trascorsi mesi dal suo approdo all’Inter e Marcus Thuram fa ancora parlare di sé per quanto fatto finora. Non è poco. Nove reti e dieci assist nel solo campionato di Serie A, compresa l’ultima messa a segno da vero centravanti di razza ai danni della Roma nello scontro diretto dell’Olimpico vinto nel weekend.

Un bottino niente male che se tradotto in termini cestistici, potrebbe presto raggiungere la ‘doppia doppia’. Tale risultato è stato raggiunto con una facilità disarmante, complice il già rodato comparto offensivo e di centrocampo della formazione nerazzurra di Simone Inzaghi ma slanciato anche dalle innate qualità del figlio d’arte che ha stregato i cuori del popolo del ‘Biscione’. Nel giro di metà stagione ha eclissato completamente le prestazioni dello scorso anno di Romelu Lukaku, tornato all’Inter per ricomporre la Lu-La con Lautaro Martinez. Adesso è soltanto Thu-La, con grande orgoglio e con una vista privilegiata sul futuro più roseo di uno dei club più promettenti d’Europa.

Thuram straordinario, da perno dell’Inter a scommessa della Francia

Sotto l’aspetto meramente economico e non emotivo, il colpo Thuram è stato di primo piano per l’intera dirigenza capitanata dal solito lungimirante Giuseppe Marotta e dal buon Piero Ausilio. Il francese era stato seguito per anni e soltanto il pesante infortunio si era frapposto ad un destino che lo avrebbe comunque condotto a Milano, ma rendendo certamente la vita più facile alle casse in deficit per le svariate perdite in bilancio negli ultimi anni.

Oggi il cartellino vale almeno 70 milioni di euro e ci sarebbero già tante altre big europee interessate a lui, ma non sarà tanto facile per l’Inter privarsene. Con questi numeri alla mano, potrebbe diventare presto anche una colonna della Nazionale di Didier Deschamps ove Kylian Mbappé – suo grande amico – gioca come esterno.

Un’alternativa di spessore all’altro baby talento Kolo Muani in forze al PSG. Tutto sembra adesso procedere nel verso giusto e non può che continuare su questa linea operativa. Thuram è il futuro del calcio, non soltanto per l’Inter ma anche per il mondo d’oltralpe. Un concentrato di tecnica, velocità e fiuto dell’occasione di poter incidere il proprio nome partita dopo partita al fianco dei più grandi d’Europa.