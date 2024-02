Appiano: anche Frattesi in gruppo, perché Audero ha saltato l’allenamento

Le novità inerenti alla seduta tattica svolta quest’oggi dalla squadra di Simone Inzaghi nel proprio quartier generale. Ecco cosa filtra in vista di Inter-Salernitana

La formazione vicecampione d’Europa in carica si è ritrovata questa mattina sul manto erboso di Appiano Gentile per preparare il prossimo match di campionato, in programma venerdì sera al ‘Meazza’ alle ore 20:45 contro la Salernitana.

A guidare i ‘granata’ dalla panchina nel prossimo turno di campionato sarà il neo arrivato Fabio Liverani, sbarcato a Salerno a inizio settimana al posto dell’esonerato Pippo Inzaghi, tecnico che ha collezionato 2 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte al comando della formazione campana. Il tecnico nerazzurro proverà in tutti i modi a rendere giustizia al proprio fratello maggiore, provando dunque a mettere al tappeto la sua ex squadra.

Nel farlo, però, Simone Inzaghi sarà ugualmente costretto a dover rinunciare a Juan Cuadrado – alle prese con un infortunio che lo terrà lontano dai campi almeno sino a fine marzo – e Francesco Acerbi, che nel corso dell’ultimo match con la Roma ha rimediato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba destra. La buona notizia, però, riguarda il recupero di Davide Frattesi, tornato ad allenarsi al pari dei propri compagni di squadra nella giornata di oggi, seppur parzialmente.

Frattesi verso la convocazione con la Salernitana: non preoccupano le condizioni di Audero, oggi assente per febbre

Può sorridere Simone Inzaghi per la situazione Davide Frattesi, centrocampista che dopo essere rimasto lontano dal campo nelle ultime due uscite di campionato contro Juventus e Roma è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo.

Nella mattinata di oggi, infatti, l’ex Sassuolo ha svolto una parte del lavoro in maniera individuale e l’altra assieme al resto dei propri compagni di squadra, tant’è che nella giornata di domani è previsto il rientro del classe ’99 in gruppo in maniera integrale.

Chi non ha preso parte all’allenamento odierno, invece, è Emil Audero, assente per una lieve sindrome influenzale che, ad ogni modo, non mette al momento a rischio la convocazione dell’estremo difensore ‘made in Italy’ per l’impegno di venerdì sera in programma contro la Salernitana (match in cui ritornerà anche Frattesi tra i convocati di Simone Inzaghi).

Ancora terapie ad Appiano, infine, per Juan Cuadrado e Francesco Acerbi, con quest’ultimo costretto a rinunciare anche lui al primo atto degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid, gara il cui fischio d’inizio prenderà il via il prossimo martedì 20 febbraio al ‘Meazza’ alle ore 21:00.