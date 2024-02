Meret a giugno, scambio pazzesco col Napoli

Anche Meret sembra scontento al Napoli, e alcune squadre di A, Inter compresa, potrebbero valutarlo a fine giugno

Il portiere dei partenopei, teoricamente, andrà in scadenza di contratto a fine stagione, ma il suo contratto prevede un rinnovo automatico fino al 2025 nel caso in cui ci fosse il raggiungimento del 70% delle presenze. Nelle ultime uscite la porta del Napoli è stata difesa da Gollini, dato che Alex Meret si è infortunato a inizio giugno.

Il portiere friulano, nei mesi scorsi, è stato spesso accostato anche all’Inter. Ma a quanto pare il Napoli non sembra intenzionato a mollarlo. Dopo aver perso Zielinski a zero, De Laurentiis non vuole cedere senza guadagnare un altro capitale tecnico della sua rosa.

Va detto che quest’anno il rendimento di Meret non è stato altissimo. Gollini, chiamato a sostituirlo, non è andato molto meglio. Nelle prime uscite il ventottenne bolognese ha soddisfatto tecnico e pubblico, mostrandosi sicuro fra i pali e padrone della situazione.

Nelle ultime gare, invece, ha mostrato molte incertezze. Come in Milan-Napoli, quando per via del suo posizionamento sbagliato ha favorito il goal di Theo Hernandez. Il futuro di Meret dipende soprattutto dalle intenzioni di De Laurentiis.

Qualora il presidente del Napoli decidesse di investire su un altro portiere (per esempio Carnesecchi o Di Gregorio), il ventiseienne ex Udinese e SPAL potrebbe spingere per uscire a zero. A quel punto, squadre come l’Inter e la Roma potrebbero farci più di un pensierino.

Al momento, però, il futuro del portiere sembrerebbe più vicino alla Capitale. Innanzitutto perché a Roma Meret sarebbe titolare. Inoltre perché la Roma potrebbe anche provare a prendere il portiere in caso di rinnovo col Napoli.

Meret via a giugno, con o senza rinnovo

La Roma potrebbe proporre uno scambio a De Laurentiis, mettendo sul piatto uno dei suoi esuberi. Per esempio Aouar. Ciò che è certo è che i giallorossi hanno molta più urgenza dei nerazzurri di investire su un portiere.

Nessuno è contento di Rui Patricio. E per questo già da qualche settimana la Roma potrebbe star valutando diversi profili. Quello che piace di più è Di Gregorio del Monza, che per rendimento è uno dei migliori portieri della Serie A. Interessa molto, appunto, anche Meret del Napoli.

Pare poi che ci sia stato un mezzo contatto con Falcone, anche se non sono arrivate notizie importanti a proposito di un’intesa. Alla dirigenza giallorossa piacerebbe anche poter puntare su uno straniero. Per esempio su Casteels del Wolfsburg, che va in scadenza il prossimo giugno.

Nodo Audero: chi sarà il secondo nella prossima stagione?

Emil Audero, a giugno, dovrebbe fare ritorno alla Samp. Difficilmente l’Inter investirà la cifra pattuita per il riscatto (più o meno 7 milioni) o lascerà il cartellino di Stankovic ai doriani. In questo senso, a fine stagione, l’Inter dovrebbe mettersi a lavoro per trovare un nuovo vice-Sommer.

L’idea è sempre quella di prendere un giovane da far crescere accanto allo svizzero. Il preferito di Ausilio è Bento Krepski, che però costa parecchio. Piaciucchia Musso dell’Atalanta, che potrebbe uscire a 5 milioni o giù di lì. L’ideale sarebbe riportare a casa Di Gregorio, anche se trattare col Monza si preannuncia complicato. L’ex Inter ha disputato finora 21 partite e registrato 10 clean sheets (con solo 17 goal concessi).

I nerazzurri cedettero il canterano per 4 milioni. Ora ne vale almeno 20. Un costo impossibile per l’Inter e comunque troppo alto per un secondo portiere. E quindi? Per risparmiare si potrebbe puntare su Stankovic.

Stankovic è probabilmente più forte di Audero, ma è giovane e avrebbe bisogno di giocare, mentre non sembra ancora pronto per guadagnarsi una maglia da titolare a Milano. L’Inter, a ogni modo, sa che fare uno scambio con la Samp per prendersi Audero lasciando il giocane a Genova sarebbe assurdo. Lo stesso discorso vale per Esposito. Va ricordato che in nerazzurro ha giocato due partite e ha preso 5 goal facendo in pratica la bella statuina