Salernitana stravolta: Liverani cambia tutto contro l’Inter

Fuori di scena Pippo Inzaghi e panchina affidata a Liverani, tutto per tutto contro l’Inter per salvare la stagione ma quante assenze in difesa

Ennesimo risultato disastroso da lacrime agli occhi persino per il suo protagonisti e destino ormai segnato. L’avventura di Pippo Inzaghi sulla panchina della Salernitana è terminata con un’amarezza incredibile e non senza polemiche per via della decisione operativa mossa dal primo dirigente Walter Sabatini, ma per molti la mossa era davvero inevitabile.

Non che le responsabilità debbano cadere tutte addosso all’ex allenatore, perché c’è molto da poter prendere in considerazione anche nell’operato dei giocatori. Eppure l’allenatore è sempre il primo a pagare lo scotto. Ora la formazione campana deve necessariamente risorgere dalle proprie ceneri come una fenice per recuperare l’enorme svantaggio in classifica da fanalino di coda del campionato di Serie A e scongiurare il peggio.

Con l’incubo della retrocessione sempre più vicino, la gestione della squadra è stata adesso affidata a Fabio Liverani. Tecnico esperto con tante annate sulle spalle fra Serie A e Serie B, quest’ultimo sembra aver portato già una ventata di aria fresca per diradare la nube di pressione che si era abbattuta sull’organico nelle ultime uscite stagionali.

Tante assenze in difesa per la Salernitana, contro l’Inter chance per Manolas e Boateng

La squadra non funzionava a dovere ma molto potrebbe cambiare da qui al prossimo futuro, proprio in termini di approccio tattico alle sfide che seguiranno. A partire da quella delicatissima del prossimo weekend contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Per l’occasione infatti la squadra di Liverani potrebbe scendere in campo a San Siro con un 4-3-2-1 ad albero, ma non è neppure da scartare l’ipotesi di schieramento con un tridente offensivo più compatto. Ben più delicato è il discorso difensivo, visto il lentissimo recupero delle condizioni di Federico Fazio al centro della linea arretrata e l’infortunio recente di Lorenzo Pirola. Non potendo poi contare neppure sull’esperto Gyomber e Pasalidic, con Bradaric fuori per squalifica, la Salernitana potrebbe offrire un comparto totalmennte rinnovato per la sfida contro l’Inter. Il duo Kostas Manolas, di rientro in Serie A, al fianco di Jerome Boateng potrebbe funzionare sin dal primo minuto. Mentre in avanti spazio a Boulaye Dia con Shon Weissman.